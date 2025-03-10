Юрист перечислил способы защиты банковской карты от кражи денег

«Перед подтверждением транзакции полезно проверить, действительно ли платеж проходит через официального поставщика услуг, а не через подставную платформу. Не менее важным шагом является настройка лимитов на операции. Также полезно подключить СМС- и пуш-уведомления о каждой операции: если мошенники попытаются воспользоваться картой, владелец сможет оперативно заблокировать ее», — подытожил юрист.