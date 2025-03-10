Юрист перечислил способы защиты банковской карты от кражи денег

«Одним из наиболее простых и действенных способов защиты является использование отдельной карты для интернет-платежей. Такой подход позволяет ограничить сумму доступных средств на карте и не подвергать риску основной счет, на котором хранятся накопления», — разъяснил юрист NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что этот метод не является панацеей, поскольку если данные попадут к мошенникам, могут быть скомпроментированы даже временные карты. Главной защитой от подобных ситуаций Адамс считает внимательность при совершении платежей.
Юрист посоветовал перед вводом данных платежа проверять безопасность сайтов. Он отметил, что признаками отсутствия фишинга являются корректное доменное имя, применение HTTPS-протокола и отсутствие на сайте визуальных аномалий. Помимо этого, Адамс рекомендует настроить лимиты операций по карте и подключить уведомления о списаниях, чтобы оперативно контролировать транзакции.
«Перед подтверждением транзакции полезно проверить, действительно ли платеж проходит через официального поставщика услуг, а не через подставную платформу. Не менее важным шагом является настройка лимитов на операции. Также полезно подключить СМС- и пуш-уведомления о каждой операции: если мошенники попытаются воспользоваться картой, владелец сможет оперативно заблокировать ее», — подытожил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».