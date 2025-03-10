Япония впервые выставила стратегические запасы риса на аукцион

Такие факторы, как плохой урожай из-за жаркой погоды и панические закупки, вызвали дефицит риса, что привело к двукратному увеличению цен за год. Кроме того, некоторые представители бизнеса придерживают запасы товара в ожидании более выгодных условия для продажи.