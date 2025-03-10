Япония впервые выставила стратегические запасы риса на аукцион

Такие факторы, как плохой урожай из-за жаркой погоды и панические закупки, вызвали дефицит риса, что привело к двукратному увеличению цен за год. Кроме того, некоторые представители бизнеса придерживают запасы товара в ожидании более выгодных условия для продажи.
Стратегический запас Японии составляет примерно млн тонн риса. По данным издания, страна и раньше использовала эти запасы на фоне стихийных бедствий. Но, впервые с формирования резерва в 1995 году, причиной этого шага стали проблемы с цепочками поставок.
Отмечается, что Минсельхоз Японии рассчитывает к среде выбрать победителей торгов на поставку 150 тыс. тонн риса. Ведомство добавило, что при необходимости реализует еще 60 тыс. тонн.
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