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Япония впервые выставила стратегические запасы риса на аукцион

Правительство Японии запустило редкий аукцион стратегических запасов риса, чтобы помочь снизить цены на основные продукты питания, сообщает The New Zealand Gerald.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Такие факторы, как плохой урожай из-за жаркой погоды и панические закупки, вызвали дефицит риса, что привело к двукратному увеличению цен за год. Кроме того, некоторые представители бизнеса придерживают запасы товара в ожидании более выгодных условия для продажи.

Стратегический запас Японии составляет примерно млн тонн риса. По данным издания, страна и раньше использовала эти запасы на фоне стихийных бедствий. Но, впервые с формирования резерва в 1995 году, причиной этого шага стали проблемы с цепочками поставок.

Отмечается, что Минсельхоз Японии рассчитывает к среде выбрать победителей торгов на поставку 150 тыс. тонн риса. Ведомство добавило, что при необходимости реализует еще 60 тыс. тонн.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.