WSJ: бум компаний в сфере ИИ может обернуться новым «пузырем доткомов»

Сегодня ведущие компании в сфере ИИ также оцениваются в десятки и сотни млрд долларов при том, что многие из них имеют мало шансов на то, чтобы конвертировать свою капитализацию в рост продаж своих продуктов, указывает WSJ. Ключевым вопросом остается то, смогут ли предлагаемые новые технологии создать условия для значительного роста реальной производительности труда в различных секторах экономики. Ряд преимуществ от использования ИИ очевиден уже сейчас: упрощается работа с программными кодами, текстами, автоматизируются многие цифровые процессы. Однако возможность структурного скачка всей экономики в результате развития этих технологий пока не очевидна.