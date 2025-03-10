WSJ: бум компаний в сфере ИИ может обернуться новым «пузырем доткомов»

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Бурный рост стартапов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в конечном счете может обернуться новым «пузырем доткомов» — крахом стремительно развивавшихся в течение 1990-х годов инновационных интернет-компаний, наступившим в начале 2000-х. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Интернет-компании на волне ажиотажа вокруг новых технологий начали активно развиваться с 1995 года. Капитализация стартапов того времени росла на десятки и сотни процентов, пока инвесторы не пришли к выводу о переоцененности ведущих компаний IT-сектора и не потеряли доверие к их ценным бумагам. Крах фондовой биржи NASDAQ в 2000—2002 годах привел к падению рыночной стоимости компаний на $5 трлн.
Сегодня ведущие компании в сфере ИИ также оцениваются в десятки и сотни млрд долларов при том, что многие из них имеют мало шансов на то, чтобы конвертировать свою капитализацию в рост продаж своих продуктов, указывает WSJ. Ключевым вопросом остается то, смогут ли предлагаемые новые технологии создать условия для значительного роста реальной производительности труда в различных секторах экономики. Ряд преимуществ от использования ИИ очевиден уже сейчас: упрощается работа с программными кодами, текстами, автоматизируются многие цифровые процессы. Однако возможность структурного скачка всей экономики в результате развития этих технологий пока не очевидна.
При этом, как отмечает газета, даже в случае образования «пузыря» на рынке ИИ-компаний и его краха в конечном счете технологический прогресс только выиграет, поскольку избыток финансовых средств подпитывает развитие инновационных продуктов, которые в перспективе получат свое дальнейшее развитие. В этом отношении, как указывает издание, следует различать «доброкачественные» и «недоброкачественные пузыри» на фондовом рынке — первые, в отличие от вторых, могут иметь долгосрочный позитивный эффект для той или иной отрасли.
В качестве примера газета приводит одну из крупных компаний эпохи доткомов General Magic. Она представила концепцию первых сенсорных смартфонов еще в 1994 году, но не пережила краха рынка в начале 2000-х. Однако, ее наработки вместе со специалистами затем ушли в Apple и Android, где они позволили создать полноценные современные смартфоны.