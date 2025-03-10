ВТБ: молодежь и пенсионеры стали значительно чаще открывать вклады

По данным исследования, число вкладчиков ВТБ в возрасте от 19 до 24 лет за год выросло почти на 90%, а объем их депозитов увеличился в 2,2 раза и составил 71,2 млрд рублей. Также существенно больше (+63%) стало вкладчиков старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей. В ВТБ отметили, что при этом количество клиентов трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%. Также, по данным банка, за год более чем в два раза выросло число клиентов в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.