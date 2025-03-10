ВТБ: молодежь и пенсионеры стали значительно чаще открывать вклады

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество вкладчиков ВТБ в возрасте от 19 до 24 лет за год увеличилось почти на 90%, вкладчиков старше 71 года стало больше на 63%, отмечает в исследовании банка (есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, число вкладчиков ВТБ в возрасте от 19 до 24 лет за год выросло почти на 90%, а объем их депозитов увеличился в 2,2 раза и составил 71,2 млрд рублей. Также существенно больше (+63%) стало вкладчиков старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей. В ВТБ отметили, что при этом количество клиентов трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%. Также, по данным банка, за год более чем в два раза выросло число клиентов в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.
«Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность», — отметили в банке.
По прогнозам ВТБ, объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 21% и превысит 68 трлн. В этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года и станет основным драйвером роста рынка сбережений. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.