В России резко подорожали медицинские услуги

Разница в среднем чеке в зависимости от региона может быть шестикратной. Больше всего на частную медицину тратят жители Москвы — средний чек там 7,2 тыс. рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (5,2 тыс. рублей). В Приморском крае — 4 тыс. рублей, в остальных регионах он не превышает 3,9 тыс. рублей. Меньше всего средний чек в Мордовии, Марий Эл, Вологодской и Курганской областях — до 2 тыс. рублей.