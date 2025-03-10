В ЕП усомнились в способности ЕЦБ создать цифровой евро

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента сомневаются в способности Европейского центрального банка (ЕЦБ) успешно запустить проект цифрового евро из-за сбоев в обычных платежных системах, которые регулятор не может устранить. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на парламентариев.
Как указывает агентство, в феврале сбой в работе оперируемой ЕЦБ платежной системы T2 привел к тому, что европейские банки почти весь день не могли проводить транзакции из-за ошибок, которые допустили сотрудники регулятора. В результате тысячи предприятий и домохозяйств не получили свои средства в срок. По мнению парламентариев, этот сбой показал уязвимость систем ЕЦБ и поставил под вопрос будущее цифрового евро. Об этом Reuters заявили представители половины партий Европарламента.
«Этот случай наносит удар по авторитету ЕЦБ. Люди зададутся законным вопросом — как ЕЦБ сможет управлять цифровым евро, если он даже не может обеспечить бесперебойное выполнение своих рутинных операций», — отметил член профильного комитета Европарламента, депутат от крупнейшей в нем Европейской народной партии Маркус Фебер. Мнения о технологической отсталости ЕЦБ и его неготовности к реализации такого масштабного проекта как цифровой евро выразили также члены профильного комитета от «Зеленых», «Левых» и «Европейских консерваторов и реформистов».
Как отмечает Reuters, сопротивление со стороны европейских законодателей может стать препятствием на пути появления цифрового евро, проект которого в его нынешнем виде вызывает скепсис среди парламентариев. Он предполагает создание инфраструктуры электронных кошельков, цифровые евро для которых будут выпускаться ЕЦБ. Граждане ЕС смогут использовать цифровую валюту для безналичных расчетов в упрощенном режиме.
Агентство подчеркивает, что сейчас ЕЦБ настроен более решительно в реализации проекта на фоне инициатив президента США Дональда Трампа, который активно продвигает использование цифровых финансовых активов, в том числе Bitcoin.
Впервые идея о создании цифрового евро была озвучена ЕЦБ в 2020 году. Согласно последним заявлениям представителей регулятора, ЕЦБ рассчитывает на то, что необходимая законодательная база для запуска цифрового платежного инструмента на уровне ЕС будет подготовлена осенью 2025 года.