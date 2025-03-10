В ЕП усомнились в способности ЕЦБ создать цифровой евро

Как указывает агентство, в феврале сбой в работе оперируемой ЕЦБ платежной системы T2 привел к тому, что европейские банки почти весь день не могли проводить транзакции из-за ошибок, которые допустили сотрудники регулятора. В результате тысячи предприятий и домохозяйств не получили свои средства в срок. По мнению парламентариев, этот сбой показал уязвимость систем ЕЦБ и поставил под вопрос будущее цифрового евро. Об этом Reuters заявили представители половины партий Европарламента.