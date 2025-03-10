Банк России объяснил, зачем финансовому рынку «горькие лекарства»

«Помимо таких прямых ограничений, мы применяем макропруденциальные надбавки. Это инструмент, который определяет, какую часть кредита банк должен профинансировать за счет собственных средств (а не привлеченных депозитов). Соответственно, он влияет на прибыльность кредитов для банка. Например, обычно на каждые 100 рублей кредита банку нужно иметь 8 рублей своих собственных средств. А на 100 рублей потребительского кредита по ставке 40% заемщику с ПДН 80+ потребуется уже не 8 рублей, а 40 рублей капитала, которые должны пойти в буфер до конца срока кредита. Это затратно для банка. Таким образом, мы убиваем двух зайцев — банки выдают меньше рискованных кредитов и формируют буфер капитала, который защитит их в случае ухудшения ситуации», — подчеркнула член Совета директоров ЦБ.