Банк России объяснил, зачем финансовому рынку «горькие лекарства»

«Десять лет назад мы начали активно заниматься оздоровлением кредитования. На языке финансистов такое “лечение” называется макропруденциальной политикой, и она включает в себя целый комплекс “лекарств” и “профилактических процедур”, — рассказала член Совета директоров ЦБ “Российской газете”.
Она уточнила, что главным индикатором финансового здоровья заемщика, на который реагирует регулятор, является долговая нагрузка, которую с 2019 года по требованию ЦБ стали рассчитывать банки и микрофинансовые организации.
Данилова сравнила финансовое здоровье человека с медицинским и подчеркнула, что здоровый человек может себе позволить нести более высокую нагрузку и наоборот.
«Допустим, у человека критически высокий ПДН — 80% — значит, у него остается лишь 20% на все остальные расходы. Одобрять ему новые кредиты — крайне рискованно. Да и самому заемщику опасно еще больше влезать в долги. Поэтому мы ограничиваем кредитование таких заемщиков с помощью макропруденциальных лимитов. Например, сейчас такой человек не сможет получить новую кредитную карту до тех пор, пока не погасит часть долга и тем самым не снизит свою нагрузку», — разъяснила сотрудник ЦБ.
Она также отметила, что банки относят к высокой категории риска тех заемщиков, которые отдают на погашение долгов 50% — 80% доходов. Анализ показывает, что такие клиенты склонны допускать просрочки платежей чаще, нежели те, кто выплачивает менее 50% доходов. Доля кредитов наличными, выдаваемых таким заемщикам, по данным Даниловой, составляет не более 15% общего объема.
«Помимо таких прямых ограничений, мы применяем макропруденциальные надбавки. Это инструмент, который определяет, какую часть кредита банк должен профинансировать за счет собственных средств (а не привлеченных депозитов). Соответственно, он влияет на прибыльность кредитов для банка. Например, обычно на каждые 100 рублей кредита банку нужно иметь 8 рублей своих собственных средств. А на 100 рублей потребительского кредита по ставке 40% заемщику с ПДН 80+ потребуется уже не 8 рублей, а 40 рублей капитала, которые должны пойти в буфер до конца срока кредита. Это затратно для банка. Таким образом, мы убиваем двух зайцев — банки выдают меньше рискованных кредитов и формируют буфер капитала, который защитит их в случае ухудшения ситуации», — подчеркнула член Совета директоров ЦБ.
Отвечая на вопрос о том, что делать заемщикам, недовольным тем, что не могут взять кредит, Данилова отметила, что не стоит обременять себя чрезмерной долговой нагрузкой, особенно в условиях высоких ставок.
«Если вы на скорости приближаетесь к перекрестку, где загорелся красный, нужно тормозить, даже если очень хочется проскочить», — сказала она.
Что касается удешевления кредитования, директор Департамента финансовой стабильности Банка России считает, что обсуждать снижение ставок можно будет после того, как регулятор добьется устойчивого замедления инфляции.
«Но и в этой ситуации наша макропруденциальная политика продолжит стимулировать здоровое кредитование. Мы ожидаем, что банки будут сохранять разумные требования к кредитоспособности заемщиков», — подчеркнула Данилова.