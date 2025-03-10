Стало известно, грозят ли девелоперам и бизнесу массовые банкротства из-за дорогих кредитов

«Нет, массовых банкротств застройщиков мы не ждем. Со сложностями могут столкнуться отдельные компании, которые вели себя необдуманно, брали много кредитов, но эта ситуация не будет системной. Прибыль строительной отрасли в целом за январь — ноябрь 2024 года составила 724 млрд руб. — на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2023 года. По итогам 2025 года финансовые показатели застройщиков действительно могут снизиться. Тем не менее, поскольку многие компании смогли сформировать себе запас финансовой прочности за “тучные” 2022−2024 годы, это должно позволить им сохранить устойчивость в этом году даже в условиях высоких процентных ставок», — считает Данилова.