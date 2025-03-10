Стало известно, грозят ли девелоперам и бизнесу массовые банкротства из-за дорогих кредитов

«Нет, массовых банкротств застройщиков мы не ждем. Со сложностями могут столкнуться отдельные компании, которые вели себя необдуманно, брали много кредитов, но эта ситуация не будет системной. Прибыль строительной отрасли в целом за январь — ноябрь 2024 года составила 724 млрд руб. — на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2023 года. По итогам 2025 года финансовые показатели застройщиков действительно могут снизиться. Тем не менее, поскольку многие компании смогли сформировать себе запас финансовой прочности за “тучные” 2022−2024 годы, это должно позволить им сохранить устойчивость в этом году даже в условиях высоких процентных ставок», — считает Данилова.
Она подчеркнула, что кредитным организациям тоже максимально выгодно, чтобы девелоперы смогли завершить начатые проекты — недостроенное жилье на балансе приведет к необходимости переупаковки проектов и поискам других исполнителей. По ее словам, банки нередко параллельно финансируют и застройщика, и его клиентов, поэтому им выгодно, чтобы заемщики вовремя получили жилье и регулярно вносили платежи по ипотеке.
Что касается счетов эскроу, по данным Даниловой, несмотря на снижение спроса на жилье, ставки по строительным проектам на стадии продаж, которые еще называют проектным финансированием, все еще низкие — на конец 2024 года показатель составлял около 9%.
«Бридж-кредиты (выдаются до того, как проект вышел на стадию продаж) обходятся строителям дороже, потому и объемы нового строительства, конечно, снизились. Мы ждем, что в течение 2025−2026 годов застройщики будут главным образом достраивать уже начатые здания. Рассчитываем, что по мере снижения ставок и восстановления спроса они смогут активнее запускать новые проекты», — сообщила член Совета директоров регулятора.
Данилова подчеркнула, что волна банкротств предприятий также не ожидается.
«Конечно, есть закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга — это ключевой фактор снижения прибыли. Но для большинства компаний финансовое положение может ухудшаться в первую очередь из-за роста всего круга издержек, которые прямо связаны с инфляцией. Это расходы на сырье, материалы, оплату труда, а также повышение тарифов, более дорогая логистика, в том числе из-за санкций. Поэтому для бизнеса не меньше, чем для людей, важно, чтобы цены как можно скорее перестали быстро расти. Для этого и нужна высокая ключевая ставка», — объяснила директор Департамента финансовой стабильности ЦБ.
В целом, Данилова считает, что бизнесу удалось сохранить финансовую устойчивость. Это происходит в том числе за счет того, что при возникновении проблем с выплатами банки чаще всего не отказывают в реструктуризации задолженности и предоставляют возможность составить комфортный график платежей.
«Небольшой рост реструктуризаций мы пока отмечаем среди малых и средних предприятий, но в целом их объем и количество не превышают уровней 2023 года. Качество банковских портфелей пока стабильно. Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, пока на уровне многолетних минимумов — не превышает 4% на 1 января 2025 года», — сообщила директор Департамента финансовой стабильности регулятора.
По словам члена Совета директоров ЦБ, регулятор предпринимает шаги для снижения рисков, которые возникают при выдаче кредитов крупным компаниям, которые имеют повышенную долговую нагрузку. С 1 апреля Банк Росси вводит макропруденциальную надбавку на прирост кредитов для этой категории заемщиков.
«Для компаний мы используем аналог ПДН — показатель покрытия процентов операционной прибылью. Возможные проблемы там, где прибыль превышает платежи по долгу меньше, чем в три раза. На первом этапе надбавка установлена на небольшом уровне — 20%. Такой уровень надбавки позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время она будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой», — подытожила Данилова.