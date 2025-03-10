В ЦБ объяснили, зачем мешают банкам выдавать деньги всем, кому они хотят

Финансовая стабильность требует разумных ограничений на рынке кредитования, уверена член Совета директоров ЦБ. Она подчеркнула, что как в России, так и за рубежом чрезмерный рост долговой нагрузки несет серьезные риски для экономики.
«Весь отечественный и мировой опыт говорит, что разумные ограничения совершенно необходимы. Понятно, что людям и бизнесу в моменте часто хочется взять побольше заемных денег, но последствия бывают резко негативными. Это можно сравнить со здоровым питанием: приятно есть сладости, но если этим злоупотреблять, здоровью будет нанесен вред, иногда фатальный. Так и в экономике — высокий уровень закредитованности несет риски для финансовой стабильности, то есть для нормальной работы банков и финансовых рынков», — пояснила Данилова.
Она напомнила о последствиях ипотечного кризиса 2007−2008 годов в США, когда массовая выдача кредитов привела к глобальному экономическому потрясению.
«Перед ипотечным кризисом 2007−2008 годов в США у людей не было ощущения надвигающихся проблем — они с радостью покупали дома в кредит по очень высоким ценам. Банки выдавали деньги всем подряд, даже людям с большими долгами и плохой кредитной историей, полагая, что недвижимость будет дорожать непрерывно, и все на этом хорошо заработают», — отметила Данилова.
Такая политика кредитования создала замкнутый круг: люди не смогли оплачивать ипотеку, банки начали изымать заложенное жилье, что привело к обвалу цен на недвижимость.
«Когда выяснилось, что люди платить по кредитам не могут, и банки стали забирать заложенное жилье, то цены быстро пошли вниз, а заемщики и банки потеряли огромные деньги. Далее ипотечный кризис перекинулся на другие сегменты финансового рынка и в итоге превратился в масштабный глобальный кризис. Цены на нефть упали в пять раз, со 150 до 30 долл./баррель. Лишь немногие специалисты предвидели крах и то, как больно это ударит по финансовому сектору и далее по экономике США и всего мира. Стало очевидно, что финансовой стабильностью нужно заниматься системно», — подчеркнула директор Департамента финансовой стабильности Банка России.
Такая ситуация наиболее тяжело ударила по компаниям с высокой долговой нагрузкой. В качестве примера Данилова назвала американский концерн General Motors, который накопил долг в размере около 200 млрд долларов и был вынужден объявить себя банкротом в 2009 году. Похожий сценарий повторился и в России в период кризиса 2014−2015 годов.
«У нас в России кризис 2014—2015 годов не смогла пережить вторая крупнейшая авиакомпания “Трансаэро”, она тоже была сильно закредитована. Купивших билеты пассажиров пришлось развозить другим авиаперевозчикам, много рейсов было отменено. В итоге кто-то опоздал на важное мероприятие, у кого-то отпуск был испорчен», — рассказала Данилова.
По ее мнению, недооценка рисков закредитованности — это опасный путь, ведущий к краху. Как отметила диретор Департамента финансовой стабильности, задача Центробанка заключается в предотвращении перегревов в кредитовании, когда его темпы превышают рост экономики, а на рынке формируются «пузырьки», особенно в ипотечном сегменте.
«Игнорировать риски — все равно что ходить по тонкому льду, достаточно совершить неосторожный шаг — и итог будет печальным», — подытожила член Совета директоров Банка России.