В ЦБ объяснили, зачем мешают банкам выдавать деньги всем, кому они хотят

«Когда выяснилось, что люди платить по кредитам не могут, и банки стали забирать заложенное жилье, то цены быстро пошли вниз, а заемщики и банки потеряли огромные деньги. Далее ипотечный кризис перекинулся на другие сегменты финансового рынка и в итоге превратился в масштабный глобальный кризис. Цены на нефть упали в пять раз, со 150 до 30 долл./баррель. Лишь немногие специалисты предвидели крах и то, как больно это ударит по финансовому сектору и далее по экономике США и всего мира. Стало очевидно, что финансовой стабильностью нужно заниматься системно», — подчеркнула директор Департамента финансовой стабильности Банка России.