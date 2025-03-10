Трамп собирается отказаться от Закона о чипах: что поставлено на карту

Что из себя представляет Закон о чипах?
Двухпартийный закон, подписанный Джо Байденом в 2022 году, — это попытка Вашингтона оживить американскую полупроводниковую промышленность, выделив на это 52 млрд долл. Цель состоит в том, чтобы снизить зависимость США от Азии в отношении крошечных компонентов, которые являются основой современной экономики и используются как в смартфонах, так и в ракетах.
Закон о чипах стимулировал почти 450-миллиардные инвестиции в строительство заводов на территории США, что составляет почти 10 долл частных инвестиций на каждый доллар, потраченный государством.
По прогнозам Ассоциации полупроводниковой промышленности, которые приводит в своей статье Bloomberg, действие Закона о чипах позволит США утроить свои производственные мощности в отношении всех типов микросхем к 2032 году, увеличив свою долю на мировом рынке до 14% (в настоящее время она составляет лишь 10%). Без Закона о чипах, по словам группы, доля Соединенных Штатов, скорее всего, сократилась бы до 8%.
Кто является основными бенефициарами Закона о чипах?
Как сообщает Bloomberg, около трех четвертей грантового финансирования планируется направить четырем компаниям, производящим новейшие полупроводники: Intel Corp., TSMC, Samsung Electronics Co. и Micron Technology Inc. По данным агентства, корпорация Intel является крупнейшим бенефициаром, получившим 7,9 млрд долл на поддержку коммерческих заводов и отдельный грант в размере 3 млрд долл, направленный на производство военных чипов.
Министерство торговли выделило 500 млн долл для малого бизнеса по всей цепочке поставок полупроводников, но не объявляло о каких-либо грантах в рамках этой программы до того, как Байден покинул свой пост.
Сможет ли Трамп добиться успеха в отмене Закона?
Закон о чипах пользуется широкой поддержкой в Конгрессе, так как был принят при поддержке обеих партий. Как считает Bloomberg, полная отмена закона была бы политически затруднительной из-за незначительного большинства республиканцев в Палате представителей, а также из-за вероятности того, что демократы в Сенате могут воспользоваться правом на обструкцию, то есть требованием бесконечных дебатов для препятствования отмены закона.
Однако в материале агентства подчеркивается, что условия контрактов по Закону о чипах позволяют правительству приостанавливать выплаты или даже возвращать средства при определённых обстоятельствах.
Тем не менее администрация Трампа все равно будет обязана по закону потратить деньги, выделенные Конгрессом на Закон о чипах. Законодатели уже выделили 39 млрд долл на стимулирование производства до 2026 финансового года, сообщает Bloomberg.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.