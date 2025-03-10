Трамп собирается отказаться от Закона о чипах: что поставлено на карту

По прогнозам Ассоциации полупроводниковой промышленности, которые приводит в своей статье Bloomberg, действие Закона о чипах позволит США утроить свои производственные мощности в отношении всех типов микросхем к 2032 году, увеличив свою долю на мировом рынке до 14% (в настоящее время она составляет лишь 10%). Без Закона о чипах, по словам группы, доля Соединенных Штатов, скорее всего, сократилась бы до 8%.