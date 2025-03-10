Топ-7 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 10 марта

Доходность по вкладам начала снижаться после того, как в декабре Банк России в конце декабря неожиданно оставил ключевую ставку без повышения.
Самое выгодное предложение на платформе сроком на двенадцать месяцев предлагает «СДМ Банк» — 22,31% годовых на сумму от 1,4 млн рублей.
На втором месте — Авто Финанс Банк — 22,2% годовых для вкладов свыше 100 тысяч рублей.
На третьем месте у ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК — 21,9% годовых на сумму вклада свыше 100 тысяч рублей.
Четвертое место делят вклады Московского кредитного банка под 21,5% — на суммы от 10 тысяч и от 3 млн рублей и вклад от банка Зенит под аналогичный процент на сумму от 50 тысяч рублей.
Кредит Европа банк завершает список вкладов с доходностью вклада под 21% годовых на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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