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Топ-7 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 10 марта

Редакция Финансов Mail изучила предложения на финансовом маркетплейсе Финуслуги по данным на 7 марта 2025 года и выяснила, где можно открыть вклад сроком на 12 месяцев под самый выгодный процент.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Доходность по вкладам начала снижаться после того, как в декабре Банк России в конце декабря неожиданно оставил ключевую ставку без повышения.

Самое выгодное предложение на платформе сроком на двенадцать месяцев предлагает «СДМ Банк» — 22,31% годовых на сумму от 1,4 млн рублей.

На втором месте — Авто Финанс Банк — 22,2% годовых для вкладов свыше 100 тысяч рублей.

На третьем месте у ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК — 21,9% годовых на сумму вклада свыше 100 тысяч рублей.

Четвертое место делят вклады Московского кредитного банка под 21,5% — на суммы от 10 тысяч и от 3 млн рублей и вклад от банка Зенит под аналогичный процент на сумму от 50 тысяч рублей.

Кредит Европа банк завершает список вкладов с доходностью вклада под 21% годовых на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».