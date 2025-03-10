Стало известно, как молодым специалистам получить жилье от государства

В России молодые специалисты могут рассчитывать на государственную поддержку для решения жилищных вопросов. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, специальные программы направлены на граждан до 35 лет, а в некоторых случаях — до 55 лет, которые работают по профессии после окончания учебного заведения.
«Молодые специалисты в России, отвечающие определенным критериям, имеют право на получение государственной поддержки в решении жилищного вопроса. К ним относятся граждане РФ в возрасте до 35 лет (в некоторых случаях до 55 лет — для работников сферы образования), впервые трудоустраивающиеся по полученной специальности после окончания аккредитованного учебного заведения. Государство предлагает различные программы и льготы, направленные на обеспечение молодых кадров доступным жильем, особенно в сельской местности и небольших городах», — пояснил Чаплин.
Одним из ключевых направлений такой поддержки, по словам парламентария, является предоставление субсидий на покупку или строительство жилья. Однако для их получения необходимо соответствовать строгим требованиям, включая обязательное отсутствие собственной недвижимости и обязательство проработать в профессии определенное количество лет.
«Одним из направлений поддержки является предоставление субсидий на покупку или строительство жилья. В частности, молодые специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства и переехавшие в сельскую местность, могут рассчитывать на получение субсидии в размере до 2 млн рублей», — уточнил депутат.
Эти средства, по словам Чаплина, можно использовать как для покупки квартиры или дома на первичном и вторичном рынках, так и для строительства собственного жилья. При этом он добавил, что для участия в программе необходимо соответствовать ряду критериев. Среди них — возраст, профильное образование, трудоустройство по специальности, отсутствие жилья в собственности и наличие финансовой возможности вклада в покупку недвижимости.
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