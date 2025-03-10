Стало известно, как молодым специалистам получить жилье от государства

Эти средства, по словам Чаплина, можно использовать как для покупки квартиры или дома на первичном и вторичном рынках, так и для строительства собственного жилья. При этом он добавил, что для участия в программе необходимо соответствовать ряду критериев. Среди них — возраст, профильное образование, трудоустройство по специальности, отсутствие жилья в собственности и наличие финансовой возможности вклада в покупку недвижимости.