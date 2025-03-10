Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды в 730 рублей на акцию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию, сообщила компания.
Компания уточняет, что после завершения процесса дробления акций сумма дивидендов составит 73 рубля на бумагу. В феврале акционеры компании одобрили решение о дроблении обыкновенных акций «Полюса» с коэффициентом дробления 10, однако пока конвертация не завершена.
В новость внесена правка (15:03 мск) — передается с уточнением названия компании.