Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды в 730 рублей на акцию

Компания уточняет, что после завершения процесса дробления акций сумма дивидендов составит 73 рубля на бумагу. В феврале акционеры компании одобрили решение о дроблении обыкновенных акций «Полюса» с коэффициентом дробления 10, однако пока конвертация не завершена.