СМИ: разрядка в отношениях США и России ослабит стремление к дедолларизации

Как напоминает издание, министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил в середине ноября, что «Индия никогда не выступала за дедолларизацию», а затем подтвердил эту позицию на прошлой неделе, заявив, что «мы абсолютно не заинтересованы в подрыве доллара вообще».