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СМИ: разрядка в отношениях США и России ослабит стремление к дедолларизации

Ослабление санкций, которое вернет Россию в долларовую экосистему, ослабит риторику стран БРИКС о дедолларизации, считает Asia Times.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Недавнее приглашение американским компаниям сотрудничать с Россией в области стратегических ресурсов, включая энергетику в Арктике и даже редкоземельные минералы на Донбассе, приведет к тому, что Россия будет использовать больше долларов в международной торговле, говорится в материале издания.

Однако рубль будет по-прежнему использоваться Москвой в качестве наиболее предпочтительной валюты для расчета при ведении международных сделок, признает Asia Times.

Как напоминает издание, министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил в середине ноября, что «Индия никогда не выступала за дедолларизацию», а затем подтвердил эту позицию на прошлой неделе, заявив, что «мы абсолютно не заинтересованы в подрыве доллара вообще».

В сложившихся реалиях создание таких платформ, как BRICS Bridge, BRICS Clear и BRICS Pay будет направлены скорее на предотвращение зависимости от доллара, чем на дедолларизацию как таковую, говорится в статье.

Один только Пекин мог бы продолжать добиваться дальнейшей дедолларизации, считает издание, однако Китай является держателем внушительной доли госдолга США, что ограничивает свободу его действий в данном вопросе.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.