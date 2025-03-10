Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валюты

В начале февраля доллар стоил 99,9 ₽ по официальному курсу Банка России. После 12 февраля (в этот день состоялся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа о ситуации на Украине) рубль стал быстро укрепляться, и к концу месяца доллар стоил 85,9 ₽ За февраль рубль укрепился к доллару на 10,5%, к юаню — 10,6%, приводит данные регулятор. Но с начала марта тренд сменился и рубль стал ослабляться: официальный курс ЦБ на 9 марта — 89,1 ₽ за доллар и 12,2 ₽ за юань.