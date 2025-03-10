Россия за год увеличила экспорт продовольствия в Африку на 19%

Египет является одним из лидеров по импорту российской пшеницы. Также Россия поставляет в эту страну подсолнечное и соевое масло, зернобобовые культуры, семена льна, дрожжи и другие товары. На втором месте по ввозу российского продовольствия находится Алжир. В 2024 году он увеличил объем закупок на 1,5%. Далее следуют Ливия (+18%), Кения (+33%) и Тунис (+28%).