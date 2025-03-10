Россия и Иран запускают совместное производство микроэлектроники

В рамках меморандума, подписанного в 2025 году, ЗНТЦ будет выступать в роли интегратора контрактных производств для иранских дизайн-центров, что позволит развивать производство литографического оборудования, телекоммуникационных мультиплексоров и различных датчиков для автомобилей. Генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев отметил, что в Иране пока отсутствуют подобные проекты и сотрудничество будет включать обмен компетенциями и специалистами.