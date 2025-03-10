Российской сфере ИИ до 2030 года потребуется 70 000 видеокарт

По его словам, GPU A100 предлагает широкие возможности масштабирования и применяется как в рабочих станциях с одним или несколькими процессорами, так и в серверах, кластерах, облачных платформах и суперкомпьютерах. Модель H100, являющаяся более современной разработкой Nvidia, по заявлениям компании, может превосходить A100 в 3−6 раз по производительности, добавил источник.