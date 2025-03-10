Российской сфере ИИ до 2030 года потребуется 70 000 видеокарт

К 2030 году российские центры обработки данных (ЦОД), предназначенные для работы с задачами искусственного интеллекта (ИИ), должны достичь совокупной мощности, эквивалентной более 70 тысячам графических процессоров Nvidia A100. Такой прогноз озвучил вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов в интервью изданию «Ведомости».
Он уточнил, что речь идет о совокупной потребности российских ЦОД в вычислительных мощностях, измеряемых в FLOPS (Floating Point Operations Per Second), которые могут быть реализованы с использованием видеокарт как Nvidia, так и других производителей.
Прогноз Халитова разделяет и директор по новым облачным продуктам компании МТС Web Services Алексей Кузнецов, который отметил важность обеспечения таких объемов мощностей для дальнейшего развития ИИ и облачных технологий в стране.
Собеседник «Ведомостей» из числа представителей крупного облачного провайдера подчеркнул, что наиболее популярными решениями в области вычислений остаются графические процессоры A100 и H100 от Nvidia.
По его словам, GPU A100 предлагает широкие возможности масштабирования и применяется как в рабочих станциях с одним или несколькими процессорами, так и в серверах, кластерах, облачных платформах и суперкомпьютерах. Модель H100, являющаяся более современной разработкой Nvidia, по заявлениям компании, может превосходить A100 в 3−6 раз по производительности, добавил источник.
Таким образом, российская ИТ-отрасль готовится к существенному наращиванию мощностей вычислительных систем для поддержания глобальной конкуренции в сфере ИИ.
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