Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российской сфере ИИ до 2030 года потребуется 70 000 видеокарт

По оценкам экспертов, опрошенных «Ведомостями», пока их число не превышает 10 тысяч.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

К 2030 году российские центры обработки данных (ЦОД), предназначенные для работы с задачами искусственного интеллекта (ИИ), должны достичь совокупной мощности, эквивалентной более 70 тысячам графических процессоров Nvidia A100. Такой прогноз озвучил вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов в интервью изданию «Ведомости».

Он уточнил, что речь идет о совокупной потребности российских ЦОД в вычислительных мощностях, измеряемых в FLOPS (Floating Point Operations Per Second), которые могут быть реализованы с использованием видеокарт как Nvidia, так и других производителей.

Прогноз Халитова разделяет и директор по новым облачным продуктам компании МТС Web Services Алексей Кузнецов, который отметил важность обеспечения таких объемов мощностей для дальнейшего развития ИИ и облачных технологий в стране.

Собеседник «Ведомостей» из числа представителей крупного облачного провайдера подчеркнул, что наиболее популярными решениями в области вычислений остаются графические процессоры A100 и H100 от Nvidia.

По его словам, GPU A100 предлагает широкие возможности масштабирования и применяется как в рабочих станциях с одним или несколькими процессорами, так и в серверах, кластерах, облачных платформах и суперкомпьютерах. Модель H100, являющаяся более современной разработкой Nvidia, по заявлениям компании, может превосходить A100 в 3−6 раз по производительности, добавил источник.

Таким образом, российская ИТ-отрасль готовится к существенному наращиванию мощностей вычислительных систем для поддержания глобальной конкуренции в сфере ИИ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».