Россельхозбанк с начала 2025 года предоставил аграриям 84,4 млрд рублей на работы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россельхозбанк с начала 2025 года предоставил российским аграриям 84,4 млрд рублей на проведение сезонных работ, сообщили ТАСС в банке.
«Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ 84,4 млрд рублей, из которых 29,6 млрд рублей — на льготных условиях», — говорится в сообщении.
Малые формы хозяйствования получили от банка 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период 2024 года.
В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны Россельхозбанка в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%, подчеркнули в банке.
Также сообщается, что в первую пятерку регионов, аграрии которых получили самые крупные займы, вошли Краснодарский край (10,1 млрд рублей), Волгоградская область (8,3 млрд рублей), Пензенская область (4,2 млрд рублей), Удмуртская Республика (3,8 млрд рублей) и Белгородская область (3,1 млрд рублей).