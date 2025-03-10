США рассматривают возможность введения пошлин на продукцию из РФ

На борту президентского самолета, возвращавшегося из штата Флорида в Вашингтон, его спросили, какие рестрикции или тарифы Вашингтон может ввести против Москвы и когда это может произойти. «Мы рассматриваем множество аспектов [в этой связи]», — ответил глава государства.
Сразу после этого Трамп начал говорить про запланированную встречу американской и украинской делегаций, которая пройдет 11 марта в Саудовской Аравии. «Мы посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться, мы хотим чего-то добиться. Все хотят, чтобы [мир] был достигнут. Мы добьемся большого прогресса, я верю, что [это произойдет] на этой неделе», — сказал Трамп.
Президент в конце февраля продлил на год срок действия части санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Речь идет о рестрикциях против РФ, введенных администрацией 46-го президента США Джо Байдена 21 февраля 2022 года, администрацией Трампа во время его первого президентского срока 20 сентября 2018 года, а также администрацией 44-го президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Как отметил Трамп, он пришел к выводу, что все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».
Американский лидер сообщил 25 февраля, что возможность снятия антироссийских санкций будет рассмотрена в дальнейшем, однако таких договоренностей пока нет. 26 февраля он уточнил, что Вашингтон готов пойти на отмену рестрикций, но только после урегулирования конфликта на Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, торговая политика США основывается на санкциях, которые наносят ущерб и тем, кто их вводит, и тем, в отношении кого устанавливаются ограничения.