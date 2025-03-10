США рассматривают возможность введения пошлин на продукцию из РФ

Президент в конце февраля продлил на год срок действия части санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Речь идет о рестрикциях против РФ, введенных администрацией 46-го президента США Джо Байдена 21 февраля 2022 года, администрацией Трампа во время его первого президентского срока 20 сентября 2018 года, а также администрацией 44-го президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Как отметил Трамп, он пришел к выводу, что все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».