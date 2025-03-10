РАСК: ряд регионов России без проблем ограничит постройку микроквартир

Выломов уверен, что рисков для региональных рынков жилья в целом нет, так как они могут постепенно перестроится и сменить квартирографию, тем более, что пока речь идет лишь о рекомендациях. Гендиректор РАСК также не ожидает остановки в них жилищного строительства и ухода девелоперов. «Уйдут одни — придут другие, в том числе местные», — заключил он.