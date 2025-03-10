РАСК: ряд регионов России без проблем ограничит постройку микроквартир

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минстрой рекомендовал властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир — от 36 «квадратов», двухкомнатных — от 49 «квадратов», трехкомнатных — от 66 квадратных метров. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что сейчас министерство не планирует вводить ограничения по площади строительства жилья.
«У нас достаточно много регионов, где и без этих ограничений не строилось малогабаритное жилье: к примеру, Брянская, Саратовская, Новгородская области, отчасти — Республика Крым и Севастополь, Чечня, Чувашия, и ряд других. Для некоторых российских регионов можно смело ввести ограничения, потому что в них и так уже все это выполняется», — считает Выломов.
По его словам, рекомендации Минстроя связаны с поручением президента России Владимира Путина повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека к 2030 году и до 38 «квадратов» к 2036 году.
Он напомнил о введенных в 2024 году ограничениях минимальной площади проектируемых квартир в Москве, Московской области и Ленинградской области. «Если к ним добавить Екатеринбург и Краснодар, то получится полный список регионов, в которых особенно была распространена практика строительства малогабаритного жилья», — отметил эксперт.
Выломов уверен, что рисков для региональных рынков жилья в целом нет, так как они могут постепенно перестроится и сменить квартирографию, тем более, что пока речь идет лишь о рекомендациях. Гендиректор РАСК также не ожидает остановки в них жилищного строительства и ухода девелоперов. «Уйдут одни — придут другие, в том числе местные», — заключил он.
В свою очередь директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев предположил, что среди возможных негативных последствий ограничений в будущем могут стать сложности с покупкой стартового жилья для граждан, поскольку в условиях недоступности рыночной ипотеки малогабаритные квартиры пользуются спросом среди покупателей с ограниченными средствами и маткапиталом.