Первый торговый центр в истории. Видео

Это рынок Траяна — эпицентр шопинга древнего Рима, построенный императором Траяном около 110 года нашей эры. Огромный архитектурный шедевр высотой в шесть этажей вмещал более 150 лавок, где продавалось всё: от оливкового масла до тканей и специй.
Виа Бибератика — шумный древнеримский проспект, полный таверн и небольших магазинов, приводил покупателей прямиком к рынку. Напоминает современные торговые улицы с универмагами, верно? Только представьте, как древние римляне выбирали амфоры или обсуждали цены на зерно — почти как мы с вами у кассы в супермаркете.
А еще рынок служил не только для покупок: на последних этажах были расположены административные офисы и зоны досуга. Сегодня этот памятник древней истории открыт для туристов. Кто знает, может, вы найдете там дух древнего шопинга?