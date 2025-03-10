НОСТРОЙ: почти 17 млрд рублей займов выдали из фондов саморегулируемых организаций

По его словам, в 2024 году подрядчикам было выдано займов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Все выданные с 2020 года займы позволили или позволят выплатить зарплату более чем 150 тыс. работников. Было возвращено 680 займов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Система саморегулирования стала действующим финансовым инструментом, отметил Глушков.