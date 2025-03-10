НОСТРОЙ: почти 17 млрд рублей займов выдали из фондов саморегулируемых организаций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 16,9 млрд рублей займов выдано подрядным организациям из компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) с момента запуска этой меры поддержки в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в ходе конференции «Градостроительный кодекс Российской Федерации: оценка реализации за 20 лет».
«Всего за весь период действия такой меры поддержки с 2020 года благодаря активной работе СРО с их членами, удалось достичь следующих результатов: 75 СРО выдали 993 займов 479 организациям на общую сумму свыше 16,9 млрд рублей», — сказал Глушков.
По его словам, в 2024 году подрядчикам было выдано займов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Все выданные с 2020 года займы позволили или позволят выплатить зарплату более чем 150 тыс. работников. Было возвращено 680 займов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Система саморегулирования стала действующим финансовым инструментом, отметил Глушков.
«Закон, связанный с постановлением правительства о выдаче займов из средств компенсационных фондов, принимался первоначально как антикризисная мера в рамках ковида, а сейчас уже продлевается», — подчеркнул президент НОСТРОЙ.
Речь идет о 166-ФЗ, разрешающем саморегулируемым организациям строительной сферы выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для поддержки в условиях пандемии. И о постановлении правительства от