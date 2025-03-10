Недоступный импорт. Названы товары, которые подорожают в апреле

«Также дорожать будут европейские парфюмерия, бытовая химия, одежда и обувь, спортивные товары, мебель, кожгалантерея, товары и корма для животных, — рассказала Литвиненко. — У нас по-прежнему сужается рынок импортных товаров в связи с продолжающимся влиянием санкций на третьи страны, которые нам до этого помогали с поставками европейских и американских товаров. Сейчас начались торговые войны, инициированныеДональдом Трампом между США и Европой. Европа отделяется от рынка США и пытается аккумулировать все средства. На фоне этого евро дорожает. Поэтому рост пойдут и цены на товары, которые, приходя к нам по каналам параллельного импорта».