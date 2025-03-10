Недоступный импорт. Названы товары, которые подорожают в апреле

В России подорожают товары, поставляемые из Европы через третьи страны, или те, которые производятся у нас в рамках импортозамещения. Об этом aif.ru рассказала экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко.
«В первую очередь в апреле стоит ожидать роста цен на продукты питания, несмотря на то, что по итогам февраля некоторые позиции (сахар, подсолнечное масло, мука пшеничная, крупы) незначительно подешевели, — отметила эксперт. — Дорожать будут зарубежные продукты и российские, производимые в рамках импортозамещения на иностранном оборудовании: сыры, оливковое масло, кофе, чай, шоколад, колбасы, майонез, оливки, йогурты».
Следующие в очереди на подорожание — гаджеты и бытовая техника, уточнила экономист — компьютеры, чайники, микроволновые печи и фены европейского производства.
«Также дорожать будут европейские парфюмерия, бытовая химия, одежда и обувь, спортивные товары, мебель, кожгалантерея, товары и корма для животных, — рассказала Литвиненко. — У нас по-прежнему сужается рынок импортных товаров в связи с продолжающимся влиянием санкций на третьи страны, которые нам до этого помогали с поставками европейских и американских товаров. Сейчас начались торговые войны, инициированныеДональдом Трампом между США и Европой. Европа отделяется от рынка США и пытается аккумулировать все средства. На фоне этого евро дорожает. Поэтому рост пойдут и цены на товары, которые, приходя к нам по каналам параллельного импорта».
Стоит ожидать, что объем присутствия таких позиций на российском рынке уменьшится, а спрос — нет. Соответственно, продолжит расти и цена, подчеркнула эксперт.