Минстрой не планирует запрещать строительство микроквартир в России

В нем отмечается, что рабочей группой по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» были одобрены методические рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Документ носит рекомендательный характер и направлен на информирование регионов.