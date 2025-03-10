Минстрой не планирует запрещать строительство микроквартир в России

Ранее «Коммерсант» написал, что Минстрой рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир — от 36 «квадратов», двухкомнатных — от 49, трехкомнатных — от 66.
«Сейчас Минстрой России не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — указывается в сообщении.
В нем отмечается, что рабочей группой по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» были одобрены методические рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Документ носит рекомендательный характер и направлен на информирование регионов.