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Минстрой не планирует запрещать строительство микроквартир в России

МОСКВА, 10 мар — РИА Недвижимость. Минстрой в настоящее время не планирует менять нормативно-правовую базу, чтобы запретить строительство малогабаритных квартир в России, говорится в сообщении ведомства.

Источник: Freepik

Ранее «Коммерсант» написал, что Минстрой рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир — от 36 «квадратов», двухкомнатных — от 49, трехкомнатных — от 66.

«Сейчас Минстрой России не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья», — указывается в сообщении.

В нем отмечается, что рабочей группой по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» были одобрены методические рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Документ носит рекомендательный характер и направлен на информирование регионов.