Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ по 100 млрд рублей каждый

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ зарегистрировало три дополнительных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме до 100 млрд рублей по номинальной стоимости каждый. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Минфина РФ.
Бумаги будут доступны на аукционах с 12 марта 2025 года. «Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры», — говорится в сообщении министерства.
На аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков 26218 (с погашением в сентябре 2031 года), 26233 (с погашением в июле 2035 года), 26238 (с погашением в мае 2041 года).