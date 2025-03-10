Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ по 100 млрд рублей каждый

Бумаги будут доступны на аукционах с 12 марта 2025 года. «Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры», — говорится в сообщении министерства.