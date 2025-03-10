МИД КНР: США нанесли себе ущерб развязанной против всего мира торговой войной

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов нанесли своей экономике ущерб торговой войной, которую Вашингтон объявил всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Суть китайско-американского торгово-экономического сотрудничества заключается в обоюдной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве, — подчеркнула она на регулярном брифинге. — США ведут торговую войну против всего мира, которая длится уже столько лет. Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов не уменьшился, а вырос: в прошлом году он был по-прежнему высок и составил $918,4 млрд».
Официальный представитель указала на неприемлемость процесса взаимодействия, когда только одна сторона получает выгоду, а другая «страдает». По ее словам, «как бы ни выкручивались» Соединенные Штаты, им не удастся скрыть политизацию торгово-экономических вопросов, которые американские власти «используют как оружие, пытаясь сдерживать и подавлять Китай».
«Тарифные или торговые войны начинаются с причинения ущерба другим, а заканчиваются нанесением вреда себе. США следует извлечь [из этого] урок и сменить курс», — добавила Мао Нин.
Прежде глава Минфина США Скотт Бессент неоднократно заявлял, что экономика Китая якобы чрезмерно зависит от экспорта. По его словам, Вашингтон стремится к «справедливой и равноправной» торговле с Пекином. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% дополнительных пошлин на китайский импорт в связи с тем, что КНР якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила.
По данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот двух стран в январе — феврале составил $102,06 млрд, продемонстрировав рост на 2,4% в годовом исчислении. Экспорт из КНР в Соединенные Штаты повысился на 2,3% (до $75,55 млрд), поток товаров в обратном направлении увеличился на 2,7% ($26,51 млрд).