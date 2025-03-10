МИД КНР: США нанесли себе ущерб развязанной против всего мира торговой войной

Прежде глава Минфина США Скотт Бессент неоднократно заявлял, что экономика Китая якобы чрезмерно зависит от экспорта. По его словам, Вашингтон стремится к «справедливой и равноправной» торговле с Пекином. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% дополнительных пошлин на китайский импорт в связи с тем, что КНР якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила.