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Курс биткоина продолжил снижение утром в понедельник

Стоимость биткоина продолжила снижение с прошлой недели, опустившись ниже 82 тысяч долларов, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 12:05 по московскому времени, курс первой криптовалюты составлял 81 610,20 доллара. В последний раз биткоин торговался на таком уровне 4 марта.

Снижение стоимости первой криптовалюты началось 7 марта, в пятницу, после первого криптовалютного саммита в Белом доме — он завершился без ожидаемых смелых заявлений о стратегическом криптовалютном резерве США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».