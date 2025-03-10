Курс биткоина продолжил снижение утром в понедельник

Так, по данным на 12:05 по московскому времени, курс первой криптовалюты составлял 81 610,20 доллара. В последний раз биткоин торговался на таком уровне 4 марта.
Снижение стоимости первой криптовалюты началось 7 марта, в пятницу, после первого криптовалютного саммита в Белом доме — он завершился без ожидаемых смелых заявлений о стратегическом криптовалютном резерве США.
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