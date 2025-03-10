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Крупнейший в Азии завод по производству спутников построят на Хайнане к концу 2025 года

Проект включает в себя само предприятие, испытательный центр и восемь автономных исследовательских центров.

Источник: Роскосмос

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в Азии предприятия по производству спутников должно быть завершено в южной китайской провинции Хайнань к концу 2025 года. Об этом пишет газа «Хайнань жибао».

Данный проект включает в себя само предприятие, испытательный центр и восемь автономных исследовательских центров. Общая площадь строительства составляет 60 тыс. квадратных метров, а инвестиции в проект превышают 1 млрд юаней (около $140 млн).

В настоящее время это крупнейший строящийся в Азии завод по производству спутников. После сдачи в эксплуатацию и выхода на полную производственную мощность он сможет выпускать в год до 1 тыс. космических аппаратов. Предприятие также станет единственным в стране, которое сможет сочетать как производство, так и разработку спутников.

Первый спутник на данном предприятии должен быть произведен к концу 2025 года.