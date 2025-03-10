Крупнейший в Азии завод по производству спутников построят на Хайнане к концу 2025 года

В настоящее время это крупнейший строящийся в Азии завод по производству спутников. После сдачи в эксплуатацию и выхода на полную производственную мощность он сможет выпускать в год до 1 тыс. космических аппаратов. Предприятие также станет единственным в стране, которое сможет сочетать как производство, так и разработку спутников.