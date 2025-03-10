Как изменились ставки по вкладам в топ-7 банках РФ в начале марта

Т-Банк
С 7 марта Т-Банк повысил ставку по вкладу «СмартВклад» без пополнения на срок два месяца до 21% годовых (ранее — 18,5%). Минимальная сумма вложений составляет 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять только в первые 30 дней с момента открытия. Ставки по другим непополняемым и пополняемым вкладам остались без изменений.
Россельхозбанк
С 7 марта Россельхозбанк снизил максимальные ставки по вкладу «Свой вклад» для новых клиентов. Теперь:
- Максимальная ставка — 22% годовых (ранее — 22,5%) на сроке шесть месяцев с капитализацией процентов.
- На сроке три месяца ставка уменьшена на 1,5 п.п. и составляет 21% годовых.
Для текущих клиентов ставки по непополняемым вкладам выросли:
- Шесть месяцев — 21% годовых;
- Три месяца — 20%;
- Девять и 12 месяцев — до 19%.
Минимальная сумма вклада сохранилась на уровне 5 тыс. рублей.
Сбербанк
Сбербанк снизил ставки по линейке вкладов «Лучший %» и «СберВклад».
- Максимальная ставка по вкладу «Лучший %» теперь составляет 21% годовых (ранее — 22%), для клиентов уровня «Премьер» — 21,25% (ранее — 22,5%). Она доступна на сроках пять и шесть месяцев для новых денег (тех, которые не держались на счетах банка последние два месяца).
- По вкладу «СберВклад» ставки также снижены до 21% годовых для массовых клиентов и 21,25% для премиальных.
С 7 марта приветственная ставка по накопительному счету увеличена до 22% годовых (ранее — 18%) на первые три месяца для новых клиентов. Базовая ставка после окончания периода составляет 10% с возможностью увеличения до 18% при выполнении условий — активные траты по картам банка, сумма покупок от 5 тыс. рублей в партнерских сервисах, наличие подписки «СберПрайм».
Промсвязьбанк
С 7 марта Промсвязьбанк снизил ставки по накопительному счету «Про запас»:
- Приветственная ставка теперь составляет 21% годовых (ранее — 23%) на первые два месяца для остатков до 10 млн рублей. Затем базовая ставка снижается до 8%.
Снижены и надбавки по счету «Акцент на процент»: максимальная ставка составляет 21% годовых при тратах по картам банка от 150 тыс. рублей в месяц.
Газпромбанк
С 5 марта Газпромбанк снизил ставки по вкладам линейки «В Балансе» на сроках от трех до семи месяцев.
- Максимальная ставка на семь месяцев — 19,3% годовых (ранее — 19,75%) с учетом бонусов за поддержание остатка на карте.
На других сроках изменения следующие:
- Три месяца — 18,5% (-1,4 п.п.);
- Четыре месяца — 18,7% (-1,2 п.п.);
- Шесть месяцев — 18,8% (-0,95 п.п.).
Почта Банк
С 4 марта Почта Банк снизил ставки практически по всем вкладам:
- По вкладу «Добро пожаловать» для новых клиентов уменьшена ставка на полгода и девять месяцев до 22,6% годовых (ранее — 23%).
- Ставки на комбинированный вклад «Максимальная выгода» теперь составляют до 19,2% годовых на сумму сверх взноса в НПФ. Максимальная ставка с учетом надбавок достигает 26,7%.
- Ставки по вкладу «Горячий сезон» снижены:
- Три месяца — 19,2% (-0,8 п.п.),
- Четыре месяца — 19,5% (-1%),
- Шесть и девять месяцев — 20,1% (-2,4 п.п.).
Московский кредитный банк (МКБ)
С 3 марта МКБ снизил ставки по ряду вкладов:
- Новый продукт «МКБ. Безусловный»: ставка на год уменьшена на 1 п.п. до 20%. Максимальная ставка на срок полгода — 21,5% годовых.
- По вкладу «МКБ. Перспектива» ставки снижены до:
- Три месяца — 21,5%,
- Шесть месяцев — 23%,
- Один год — 21,5% (ранее — 23,5%).
- Пенсионный вклад «МКБ. Гранд»: на срок полгода ставка снижена до 23,25% (-0,5 п.п.), на год — до 21,75% (-0,5 п.п.).
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