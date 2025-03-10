Как изменились ставки по вкладам в топ-7 банках РФ в начале марта

С 7 марта Т-Банк повысил ставку по вкладу «СмартВклад» без пополнения на срок два месяца до 21% годовых (ранее — 18,5%). Минимальная сумма вложений составляет 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять только в первые 30 дней с момента открытия. Ставки по другим непополняемым и пополняемым вкладам остались без изменений.