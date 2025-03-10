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Как изменились ставки по вкладам в топ-7 банках РФ в начале марта

В марте российские банки продолжают менять ставки по депозитам после февральского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Финансы Mail изучили текущие предложения по вкладам и выяснили, какие из них снизили проценты по депозитам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Т-Банк

С 7 марта Т-Банк повысил ставку по вкладу «СмартВклад» без пополнения на срок два месяца до 21% годовых (ранее — 18,5%). Минимальная сумма вложений составляет 50 тыс. рублей. Вклад можно пополнять только в первые 30 дней с момента открытия. Ставки по другим непополняемым и пополняемым вкладам остались без изменений.

Россельхозбанк

С 7 марта Россельхозбанк снизил максимальные ставки по вкладу «Свой вклад» для новых клиентов. Теперь:

  • Максимальная ставка — 22% годовых (ранее — 22,5%) на сроке шесть месяцев с капитализацией процентов.
  • На сроке три месяца ставка уменьшена на 1,5 п.п. и составляет 21% годовых.

Для текущих клиентов ставки по непополняемым вкладам выросли:

  • Шесть месяцев — 21% годовых;
  • Три месяца — 20%;
  • Девять и 12 месяцев — до 19%.

Минимальная сумма вклада сохранилась на уровне 5 тыс. рублей.

Сбербанк

Сбербанк снизил ставки по линейке вкладов «Лучший %» и «СберВклад».

  • Максимальная ставка по вкладу «Лучший %» теперь составляет 21% годовых (ранее — 22%), для клиентов уровня «Премьер» — 21,25% (ранее — 22,5%). Она доступна на сроках пять и шесть месяцев для новых денег (тех, которые не держались на счетах банка последние два месяца).
  • По вкладу «СберВклад» ставки также снижены до 21% годовых для массовых клиентов и 21,25% для премиальных.

С 7 марта приветственная ставка по накопительному счету увеличена до 22% годовых (ранее — 18%) на первые три месяца для новых клиентов. Базовая ставка после окончания периода составляет 10% с возможностью увеличения до 18% при выполнении условий — активные траты по картам банка, сумма покупок от 5 тыс. рублей в партнерских сервисах, наличие подписки «СберПрайм».

Промсвязьбанк

С 7 марта Промсвязьбанк снизил ставки по накопительному счету «Про запас»:

  • Приветственная ставка теперь составляет 21% годовых (ранее — 23%) на первые два месяца для остатков до 10 млн рублей. Затем базовая ставка снижается до 8%.

Снижены и надбавки по счету «Акцент на процент»: максимальная ставка составляет 21% годовых при тратах по картам банка от 150 тыс. рублей в месяц.

Газпромбанк

С 5 марта Газпромбанк снизил ставки по вкладам линейки «В Балансе» на сроках от трех до семи месяцев.

  • Максимальная ставка на семь месяцев — 19,3% годовых (ранее — 19,75%) с учетом бонусов за поддержание остатка на карте.

На других сроках изменения следующие:

  • Три месяца — 18,5% (-1,4 п.п.);
  • Четыре месяца — 18,7% (-1,2 п.п.);
  • Шесть месяцев — 18,8% (-0,95 п.п.).

Почта Банк

С 4 марта Почта Банк снизил ставки практически по всем вкладам:

  • По вкладу «Добро пожаловать» для новых клиентов уменьшена ставка на полгода и девять месяцев до 22,6% годовых (ранее — 23%).
  • Ставки на комбинированный вклад «Максимальная выгода» теперь составляют до 19,2% годовых на сумму сверх взноса в НПФ. Максимальная ставка с учетом надбавок достигает 26,7%.
  • Ставки по вкладу «Горячий сезон» снижены:
    • Три месяца — 19,2% (-0,8 п.п.),
    • Четыре месяца — 19,5% (-1%),
    • Шесть и девять месяцев — 20,1% (-2,4 п.п.).

Московский кредитный банк (МКБ)

С 3 марта МКБ снизил ставки по ряду вкладов:

  • Новый продукт «МКБ. Безусловный»: ставка на год уменьшена на 1 п.п. до 20%. Максимальная ставка на срок полгода — 21,5% годовых.
  • По вкладу «МКБ. Перспектива» ставки снижены до:
    • Три месяца — 21,5%,
    • Шесть месяцев — 23%,
    • Один год — 21,5% (ранее — 23,5%).
  • Пенсионный вклад «МКБ. Гранд»: на срок полгода ставка снижена до 23,25% (-0,5 п.п.), на год — до 21,75% (-0,5 п.п.).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».