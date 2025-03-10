Иностранцы из дружественных стран инвестируют в экономику РФ через ЗПИФы

Иностранные инвесторы начали активнее использовать закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) для инвестиций в России, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные опрошенных управляющих и юридических компаний. ЗПИФы занимают лидирующие позиции среди сегментов российского рынка паевых инвестиционных фондов.
По информации Банка России, с 2022 года количество таких фондов увеличилось на 80% и достигло 2828 к концу 2024 года. Основное преимущество ЗПИФов заключается в конфиденциальности — информация о пайщиках и активах фондов не подлежит публичному раскрытию, что делает их привлекательной формой структурирования бизнеса, отмечают эксперты.
Рост популярности закрытых фондов объясняется введением западных санкций, что вынудило российских бизнесменов и владельцев капитала искать альтернативные инструменты внутри страны, поясняет управляющий директор по ЗПИФам УК ПСБ Елена Часовских. По её словам, закрытые фонды продемонстрировали высокую эффективность как инструмент формирования корпоративных структур, реализации опционных программ, участия в сделках по слияниям и поглощениям (M&A), а также управления бизнесом.
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