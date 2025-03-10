Иностранцы из дружественных стран инвестируют в экономику РФ через ЗПИФы

По информации Банка России, с 2022 года количество таких фондов увеличилось на 80% и достигло 2828 к концу 2024 года. Основное преимущество ЗПИФов заключается в конфиденциальности — информация о пайщиках и активах фондов не подлежит публичному раскрытию, что делает их привлекательной формой структурирования бизнеса, отмечают эксперты.