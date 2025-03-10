Хакеры начали разорять банки РФ на миллионы рублей в день за счет SMS

«Описываемый ботнет настолько мощный, что может отправлять множество запросов в секунду, не то что в минуту или в сутки. Но тогда будет ясно, что действуют боты, и защита сразу заблокирует ботнет. Именно поэтому с каждого IP-адреса поступает по 3−4 запроса максимум. То есть бот не дает резкий рост нагрузки на сайт банка, и его легко принять за реального человека. “Умные” боты во время своих атак стараются быть максимально незаметными», — добавил представитель Servicepipe.