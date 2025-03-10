Главные события финансовых рынков 10 — 16 марта

В США скоро выйдут данные по инфляции за февраль. Ожидается, что рост цен замедлится, но незначительно. Тем временем на рынке растут ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет активнее снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику. Инвесторы уже закладывают в прогноз два с половиной снижения ставки в этом году — до 3,75−4,0% к концу года. Это приводит к росту цен на облигации, которые дорожают уже седьмую неделю подряд.