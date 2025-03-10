Главные события финансовых рынков 10 — 16 марта

В мире
В феврале инфляция в Евросоюзе снизилась до 2,4% в годовом выражении. Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки на 0,25 процентного пункта, как и ожидали эксперты. Однако четких сигналов о дальнейших планах пока нет.
В США скоро выйдут данные по инфляции за февраль. Ожидается, что рост цен замедлится, но незначительно. Тем временем на рынке растут ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет активнее снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику. Инвесторы уже закладывают в прогноз два с половиной снижения ставки в этом году — до 3,75−4,0% к концу года. Это приводит к росту цен на облигации, которые дорожают уже седьмую неделю подряд.
Скорее всего, на ближайшем заседании 19 марта ФРС оставит ставку на уровне 4,5%, а первое снижение может произойти в июне. Аналитики Market Power прогнозируют, что индекс S&P 500 на этой неделе будет колебаться в диапазоне 5608−5870 пунктов.
В России
На этой неделе Центробанк опубликует ряд важных отчетов, в которых проанализирует ситуацию на финансовых рынках, денежно-кредитную политику и текущие экономические тренды. Также Росстат представит окончательные данные по инфляции за февраль. Эти материалы помогут понять, в каком направлении будет двигаться экономика.
Ожидания на рынке смещаются в сторону более быстрого снижения ключевой ставки — вплоть до 13−15% к концу года. Некоторые эксперты даже считают, что Центробанк начнет снижать ставку уже в апреле-июне.
С учетом этого инвесторам стоит держать часть портфеля в акциях, долгосрочных облигациях федерального займа (ОФЗ) и надежных корпоративных облигациях с фиксированным купоном. При понижении ставки цена на эти инструменты будет расти.
Рубль
На валютный рынок сейчас сильнее всего влияют новости о переговорах России и США. В ближайшие недели ситуация вряд ли изменится, поэтому рубль, скорее всего, останется волатильным. Ожидаемый диапазон курсов на март:
— 11,6−13,0 рублей за юань;
— 85−95 рублей за доллар;
— 89−100 рублей за еврою.
Фундаментально рубль остается под давлением: профицит торгового баланса сокращается из-за санкций, что создает риски для его ослабления. Однако если переговоры с США пойдут успешно и появится перспектива встречи президентов, российские активы и рубль могут получить импульс к укреплению.
Нефть
Мировая торговля замедляется, что снижает спрос на сырье, включая нефть. На этом фоне ее цена продолжает падать.
ОПЕК+ пытается удержать рынок от сильного падения, распространяя слухи о том, что запланированное увеличение добычи нефти с 1 апреля может быть отложено.
Аналитики Market Power ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent снизится c $77 за баррель в первом квартале до $71 в четвертом квартале.
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