FT: банки США спешат запустить криптовалюты

Собственную криптовалюту планирует выпустить и Bank of America в стремлении присоединиться к таких известным платежным провайдерам, как Standard Chartered, PayPal, Revolut и Stripe, в нацеливании на бизнес, в котором доминируют компании Tether и Circle. Их энтузиазму способствует, по данным издания, «растущее признание регуляторами по всему миру того, что стейблкойны могут стать приемлемой частью финансовой системы».
По словам соучредителя консалтинговой fintech-компании 11: FS Саймона Тейлора, предприниматели спешат, потому что опасаются упустить возможности в сфере регулирования стейблкойнов. Эта криптовалюта, обменный курс которой стараются стабилизировать, становится все более популярной на развивающихся рынках в качестве альтернативы местным банкам для платежей, особенно в сфере сырьевых товаров, сельскохозяйственной продукции и судоходства. Стейблкойн привязан к той или иной фиатной валюте, и его можно купить или продать по фиксированной цене.
Такая частная цифровая наличность фактически выступает в качестве резерва суверенной валюты, в основном доллара США, и подобные платежи в цифровых деньгах позволяют компаниям и потребителям получать безотлагательный доступ к твердой валюте за пределами банковской системы. В мире сейчас выпущено такой криптовалюты на сумму около $210 млрд, $142 млрд из которых — базирующейся в Сальвадоре компанией Tether, а $57 млрд — американской компанией Circle под брендами USDT и USDC соответственно. Объемы транзакций выросли, согласно данным Visa, до $710 млрд в минувшем месяце по сравнению с $521 млрд за аналогичный период прошлого года.
Как заявил на минувшей неделе министр финансов Скотт Бессент, США намерены сохранить доминирование американского доллара в качестве мировой резервной валюты при помощи стейблкойнов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов. Как сообщил в X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может достигать примерно 200 тыс. биткойнов.