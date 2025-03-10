FT: банки США спешат запустить криптовалюты

Такая частная цифровая наличность фактически выступает в качестве резерва суверенной валюты, в основном доллара США, и подобные платежи в цифровых деньгах позволяют компаниям и потребителям получать безотлагательный доступ к твердой валюте за пределами банковской системы. В мире сейчас выпущено такой криптовалюты на сумму около $210 млрд, $142 млрд из которых — базирующейся в Сальвадоре компанией Tether, а $57 млрд — американской компанией Circle под брендами USDT и USDC соответственно. Объемы транзакций выросли, согласно данным Visa, до $710 млрд в минувшем месяце по сравнению с $521 млрд за аналогичный период прошлого года.