Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: банки США спешат запустить криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Ведущие банки США запускают собственные криптовалюты на фоне «золотой лихорадки» стейблкойнов, стремясь захватить часть рынка трансграничных платежей, который, как они ожидают, радикально поменяется за счет цифровых валют. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

Собственную криптовалюту планирует выпустить и Bank of America в стремлении присоединиться к таких известным платежным провайдерам, как Standard Chartered, PayPal, Revolut и Stripe, в нацеливании на бизнес, в котором доминируют компании Tether и Circle. Их энтузиазму способствует, по данным издания, «растущее признание регуляторами по всему миру того, что стейблкойны могут стать приемлемой частью финансовой системы».

По словам соучредителя консалтинговой fintech-компании 11: FS Саймона Тейлора, предприниматели спешат, потому что опасаются упустить возможности в сфере регулирования стейблкойнов. Эта криптовалюта, обменный курс которой стараются стабилизировать, становится все более популярной на развивающихся рынках в качестве альтернативы местным банкам для платежей, особенно в сфере сырьевых товаров, сельскохозяйственной продукции и судоходства. Стейблкойн привязан к той или иной фиатной валюте, и его можно купить или продать по фиксированной цене.

Такая частная цифровая наличность фактически выступает в качестве резерва суверенной валюты, в основном доллара США, и подобные платежи в цифровых деньгах позволяют компаниям и потребителям получать безотлагательный доступ к твердой валюте за пределами банковской системы. В мире сейчас выпущено такой криптовалюты на сумму около $210 млрд, $142 млрд из которых — базирующейся в Сальвадоре компанией Tether, а $57 млрд — американской компанией Circle под брендами USDT и USDC соответственно. Объемы транзакций выросли, согласно данным Visa, до $710 млрд в минувшем месяце по сравнению с $521 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как заявил на минувшей неделе министр финансов Скотт Бессент, США намерены сохранить доминирование американского доллара в качестве мировой резервной валюты при помощи стейблкойнов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов. Как сообщил в X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может достигать примерно 200 тыс. биткойнов.