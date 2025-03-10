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Депутат объяснила, как сэкономить на услугах ЖКХ

Установка датчиков движения позволит меньше платить за ЖКУ, объяснила NEWS.ru депутат Светлана Разворотнева.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Светодиодные лампы и датчики движения помогут экономить на коммунальных услугах тем, кто не всегда своевременно выключает свет, заявила в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, снизить расходы на электричество также можно, если отключать от розеток неиспользуемые электроприборы.

«На самом деле, конечно, можно попытаться экономить в границах одной квартиры. Для этого надо поставить современные светодиодные лампы, желательно датчики движения, если нет сил своевременно выключать свет во всех помещениях. Чтобы реже включать свет, надо чаще мыть окна, вынимать из розетки все приборы, даже неработающие, потому что таким образом в течение года можно будет сэкономить порядка нескольких тысяч рублей», — пояснила Разворотнева.

Она отметила, что даже при включенной вилке или розетке приборы продолжают потреблять минимальное количество энергии. Помимо этого, депутат рекомендовала избегать установки холодильника рядом с отопительными приборами или плитой, так как это увеличивает потребление энергии для поддержания нужной температуры.

«Можно экономнее расходовать воду, хотя вода у нас стоит очень дешево. Наливать ее в стакан, а не пускать струю, когда чистишь зубы. Собственно говоря, не включать постоянно струю, когда моешь посуду», — добавила Разворотнева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».