Депутат объяснила, как сэкономить на услугах ЖКХ

«На самом деле, конечно, можно попытаться экономить в границах одной квартиры. Для этого надо поставить современные светодиодные лампы, желательно датчики движения, если нет сил своевременно выключать свет во всех помещениях. Чтобы реже включать свет, надо чаще мыть окна, вынимать из розетки все приборы, даже неработающие, потому что таким образом в течение года можно будет сэкономить порядка нескольких тысяч рублей», — пояснила Разворотнева.