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Аналитик рассказал, как отслеживание ЕС алмазов скажется на бюджете РФ

Евросоюз не первый год говорит о введении механизма отслеживания алмазов. О том, как такое решение повлияет на рынок драгоценных камней и российский бюджет, рассказал Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По его словам, отслеживание алмазов несет в себе риск для всей отрасли. Во-первых, отметил эксперт, это скажется на ликвидности, так как сузится круг покупателей, а время и сложность проведения сделки возрастет.

Во-вторых, дополнительные проверки и контроль могут привести к росту стоимости алмазов за счет увеличения расходов на логистику и администрирование.

«В результате возможна перестройка цепочек поставок, когда часть алмазов начнет обходить официальные каналы или уйдет на альтернативные рынки», — подчеркнул Кирилл Климентьев.

Он добавил, что для России такие меры будут означать потенциальное сокращение экспорта, поскольку Алроса занимает ведущие позиции в добыче алмазов.

«Ограниченный доступ к западным рынкам приведет к снижению валютной выручки, что скажется на бюджете», — указал эксперт.

В ответ Россия, по мнению аналитика, может усилить взаимодействие Индией, Китаем и странами Ближнего Востока. Однако для этого потребуется изменить логистику и адаптировать схемы торговли.

С другой стороны, напомнил он, введение огромного количества санкций на нефть и танкеры не привели к отказу от российской нефти, а просто привели к увеличению дисконта на ее цену. Экспорт алмазов гораздо менее трудоемкая процедура. Алроса добывает 6−7 тонн алмазов в год, а экспорт нефти более 250 млн тонн, заключил Кирилл Климентьев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».