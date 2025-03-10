Аналитик рассказал, как отслеживание ЕС алмазов скажется на бюджете РФ

С другой стороны, напомнил он, введение огромного количества санкций на нефть и танкеры не привели к отказу от российской нефти, а просто привели к увеличению дисконта на ее цену. Экспорт алмазов гораздо менее трудоемкая процедура. Алроса добывает 6−7 тонн алмазов в год, а экспорт нефти более 250 млн тонн, заключил Кирилл Климентьев.