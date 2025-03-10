Аналитик рассказал, как отслеживание ЕС алмазов скажется на бюджете РФ

По его словам, отслеживание алмазов несет в себе риск для всей отрасли. Во-первых, отметил эксперт, это скажется на ликвидности, так как сузится круг покупателей, а время и сложность проведения сделки возрастет.
Во-вторых, дополнительные проверки и контроль могут привести к росту стоимости алмазов за счет увеличения расходов на логистику и администрирование.
«В результате возможна перестройка цепочек поставок, когда часть алмазов начнет обходить официальные каналы или уйдет на альтернативные рынки», — подчеркнул Кирилл Климентьев.
Он добавил, что для России такие меры будут означать потенциальное сокращение экспорта, поскольку Алроса занимает ведущие позиции в добыче алмазов.
«Ограниченный доступ к западным рынкам приведет к снижению валютной выручки, что скажется на бюджете», — указал эксперт.
В ответ Россия, по мнению аналитика, может усилить взаимодействие Индией, Китаем и странами Ближнего Востока. Однако для этого потребуется изменить логистику и адаптировать схемы торговли.
С другой стороны, напомнил он, введение огромного количества санкций на нефть и танкеры не привели к отказу от российской нефти, а просто привели к увеличению дисконта на ее цену. Экспорт алмазов гораздо менее трудоемкая процедура. Алроса добывает 6−7 тонн алмазов в год, а экспорт нефти более 250 млн тонн, заключил Кирилл Климентьев.
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