Amacarga: отсрочка введения пошлин дала передышку мексиканским экспортерам

Ассоциация также признала, что правительство президента Клаудии Шейнбаум ведет переговоры с администрацией США, чтобы введение пошлин на мексиканскую продукцию отложили до 2 апреля.
Как подчеркнула ассоциация, неуверенность на рынках не исчезла, поэтому необходимо заключить соглашение на длительный период, чтобы успокоить инвесторов, рынки и участников внешней торговли.
«Мы понимаем, что Мексика и другие страны столкнулись с подходом президента Дональда Трампа, который систематически создает неопределенность и панику как средство ведения переговоров. Но именно этот подход мешает планировать на долгосрочный период и развивать отношения», — отметил Хуан Пабло Пачело, президент Amacarga.
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