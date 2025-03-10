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Amacarga: отсрочка введения пошлин дала передышку мексиканским экспортерам

Новая пауза в введении пошлин США против мексиканской продукции дает передышку экспортному сектору и позволит сократить объем таможенного трафика, отметила Мексиканская ассоциация экспедиторов грузов (Amacarga).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Ассоциация также признала, что правительство президента Клаудии Шейнбаум ведет переговоры с администрацией США, чтобы введение пошлин на мексиканскую продукцию отложили до 2 апреля.

Как подчеркнула ассоциация, неуверенность на рынках не исчезла, поэтому необходимо заключить соглашение на длительный период, чтобы успокоить инвесторов, рынки и участников внешней торговли.

«Мы понимаем, что Мексика и другие страны столкнулись с подходом президента Дональда Трампа, который систематически создает неопределенность и панику как средство ведения переговоров. Но именно этот подход мешает планировать на долгосрочный период и развивать отношения», — отметил Хуан Пабло Пачело, президент Amacarga.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.