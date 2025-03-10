Amacarga: отсрочка введения пошлин дала передышку мексиканским экспортерам

«Мы понимаем, что Мексика и другие страны столкнулись с подходом президента Дональда Трампа, который систематически создает неопределенность и панику как средство ведения переговоров. Но именно этот подход мешает планировать на долгосрочный период и развивать отношения», — отметил Хуан Пабло Пачело, президент Amacarga.