Москвич потерял полмиллиона на «покупке» криптовалюты в Bybit

Спустя почти неделю ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже средств. По его данным, участники TraderTraitor уже конвертировали часть украденных активов в биткоины, распределенные по тысячам адресов на нескольких блокчейнах. В ФБР считают, что эти средства будут отмыты и в конечном итоге конвертированы, например, в доллар или евро.