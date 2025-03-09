Эксперт раскрыла, кому не стоит оформлять самозапрет на кредиты

«Никогда не следует сообщать свои пароли, ПИН-коды или любые коды подтверждения, в том числе коды из SMS-сообщений, полученных от Госуслуг или других сервисов, третьим лицам, вне зависимости от того, как они себя представляют. Мошенники используют разнообразные методы, включая подмену номеров телефона и социальную инженерию, чтобы получить доступ к учетным записям и совершить мошеннические действия. Будьте бдительны и критически оценивайте все запросы на предоставление личной информации в интернете и по телефону», — резюмировала она.