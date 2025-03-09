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Эксперт раскрыла, кому не стоит оформлять самозапрет на кредиты

С 1 марта в России появилась возможность оформить самозапрет на кредиты. Почему не всем подходит это нововведение, Финансы Mail решили спросить у интернет-аналитика, эксперта компании «Газинформсервис» Марины Пробетс.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что в целом самозапрет на получение кредитов через Госуслуги — полезная мера. «Особенно для тех, кто склонен к импульсивным решениям или может легко поддаться на уловки мошенников, предоставляющих личные данные, включая код подтверждения от Госуслуг», — пояснила специалист.

Для людей, которые регулярно и осознанно пользуются кредитными продуктами, постоянно мониторят свои счета и обладают высокой финансовой грамотностью, самозапрет может быть излишним, поскольку они сами контролируют свои финансовые операции.

Однако, даже для опытных пользователей самозапрет может служить дополнительной защитой от несанкционированного доступа к их данным и предотвращения мошеннических действий.

«В целом, это эффективный инструмент для снижения риска получения кредита без ведома и согласия владельца аккаунта Госуслуг, обеспечивая дополнительную безопасность в условиях распространения финансового мошенничества», — добавила Марина Пробетс.

Эксперт также напомнила о необходимости помнить о постоянной угрозе взлома аккаунтов и фишинговых атак.

«Никогда не следует сообщать свои пароли, ПИН-коды или любые коды подтверждения, в том числе коды из SMS-сообщений, полученных от Госуслуг или других сервисов, третьим лицам, вне зависимости от того, как они себя представляют. Мошенники используют разнообразные методы, включая подмену номеров телефона и социальную инженерию, чтобы получить доступ к учетным записям и совершить мошеннические действия. Будьте бдительны и критически оценивайте все запросы на предоставление личной информации в интернете и по телефону», — резюмировала она.