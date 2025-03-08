Женщины, изменившие финансовый мир

Можно сказать, что Софья привезла двуглавого орла из Византии в качестве приданого: при ней византийский двуглавый орел появился на печати Ивана III вместе со всадником, поражающим дракона, — московским гербом. Позже двуглавый орел закрепился в России в качестве официальной гербовой фигуры, в том числе и на деньгах. А в наше время орел, похожий на самого первого, с великокняжеской печати, служит еще и эмблемой Банка России.