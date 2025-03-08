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Женщины, изменившие финансовый мир

На российских деньгах разных эпох можно увидеть не только профили императоров, но и женские портреты. Кто же они — женщины, которые повлияли на финансовую историю России?

ВИЗАНТИЙСКИЙ ОБРАЗЕЦ

Крещение Руси и чеканка первых собственных денег — все это произошло благодаря женщине, как бы парадоксально это ни звучало для знатоков истории. Речь идет об Анне Византийской. Но и те, кто скажет, что центральной фигурой этих событий был князь Владимир Святой, тоже будут правы.

Владимир Святославич к 988 году взял Корсунь — главный город византийских владений в Крыму. Византийский император Василий II и его брат-соправитель Константин VIII согласились отдать ему в жены свою сестру — царевну Анну.

Сергей Ефошкин. Князь Владимир. Встреча византийской принцессы Анны, 2007 год
Сергей Ефошкин. Князь Владимир. Встреча византийской принцессы Анны, 2007 год Источник: Музей Банка России

Чтобы жениться на царевне другой религии, Владимир принял христианство и крестил свой народ. А за изготовление драгоценных украшений для свадьбы отвечали мастера золотых и серебряных дел, прибывшие на Русь из Византии. В те времена четкого разделения на ювелиров и медальеров не было — те же мастера могли участвовать в подготовке и выпуске денег по известному им византийскому образцу.

Этим можно объяснить сходство первых русских монет, «златников» и «сребреников», с византийскими.

Сребреник князя Владимира, серебро, конец X – начало XI века
Сребреник князя Владимира, серебро, конец X – начало XI века Источник: Музей Банка России

Чеканка собственных русских денег была важным политическим шагом — так поданные Владимира и весь остальной мир могли узнать о возникновении молодого государства с новой религией. Так что царевна Анна повлияла не только на принятие христианства, но и на возникновение денежного дела на Руси.

ХОЗЯЙКА ОРЛА

Двуглавый орел известен всем. Но не все знают, что он не стал бы главным символом России и российских денег, если бы не участие женщины. Ее имя — Зоя Палеолог.

В ноябре 1472 года Зоя Палеолог прибыла в Москву и обвенчалась с Иваном III. С тех пор царевну стали называть Софьей.

Федор Бронников. Встреча Зои Палеолог на Русской земле. Эскиз, 1883 год. Фото: Шадринский городской краеведческий музей имени В.П. Бирюкова
Федор Бронников. Встреча Зои Палеолог на Русской земле. Эскиз, 1883 год. Фото: Шадринский городской краеведческий музей имени В.П. Бирюкова Источник: Музей Банка России

Можно сказать, что Софья привезла двуглавого орла из Византии в качестве приданого: при ней византийский двуглавый орел появился на печати Ивана III вместе со всадником, поражающим дракона, — московским гербом. Позже двуглавый орел закрепился в России в качестве официальной гербовой фигуры, в том числе и на деньгах. А в наше время орел, похожий на самого первого, с великокняжеской печати, служит еще и эмблемой Банка России.

ЖЕНЩИНА-РЕФОРМАТОР

Первую денежную реформу в России провела тоже женщина.

Великая княгиня Елена Глинская — мать Ивана Грозного — в 1535 году начала стандартизацию денежной системы на всех русских землях, подвластных Москве. До реформы в стране нередко ходили деньги, отчеканенные еще в период раздробленности; эти монеты различались и по весу, и по внешнему виду. В ходе реформы старые монеты были заменены на новые, единообразные, а право чеканки сохранялось только за Великим князем Московским.

Сергей Никитин. Шапка Мономаха, 2007 год
Сергей Никитин. Шапка Мономаха, 2007 год Источник: Музей Банка России

За три года реформы Елены Глинской главной русской денежной единицей стала «деньга копейная», или просто «копейка». Она остается в монетном ряду и в наши дни, а всадник с копьем по-прежнему украшает российскую разменную мелочь.

Копейка Ивана Васильевича, серебро, 1535–1546 годы
Копейка Ивана Васильевича, серебро, 1535–1546 годы Источник: Музей Банка России

ЗЛАТОЛИКАЯ

Первой женщиной, изображенной на русских монетах, стала царевна Софья Алексеевна — старшая сестра Петра Великого. Правда, золотые монеты с ее именем и портретом служили медалями. Такие наградные монеты весом в целых два угорских могли получить участники Троицкого похода 1682 года. Тогда в результате бунта стрелецких полков Софью провозгласили правительницей — регентшей при ее малолетних братьях, царях Иване Алексеевиче и Петре Алексеевиче.

Царевна Софья Алексеевна. Иллюстрация из книги «Российский царственный дом Романовых», 1893 год
Царевна Софья Алексеевна. Иллюстрация из книги «Российский царственный дом Романовых», 1893 год Источник: Музей Банка России

Позже Софья вновь появилась на золотых монетах — но уже в компании соправителей Ивана и Петра. Ее портрет занимал целую сторону, при ней были все атрибуты царской власти — венец-корона и скипетр. Братья государыни Иван и Петр изображены в великокняжеских шапках на оборотной стороне. Монетными образами Софья подчеркивала, кому действительно принадлежит власть в государстве.

Такую монету вручали участникам Крымских походов 1687 и 1689 годов.

ВЕЛИКАЯ

Главная женщина российских денег, несомненно, Екатерина II.

Екатерина II ввела в России бумажные деньги — государственные ассигнации. И именно она была и до сих пор остается единственной реальной женщиной, которую изображали на российских банкнотах.

Государственный кредитный билет 100 рублей, 1896 год
Государственный кредитный билет 100 рублей, 1896 год Источник: Музей Банка России

В первый раз ее портрет появился на купюре 100 рублей образца 1866 года. А в 2015 году императрица появилась на памятной сотенной «крымской» банкноте, однако найти ее профиль там не так просто — он спрятан в водяном знаке.

«Сибирская монета» 5 копеек, медь, 1775 год
«Сибирская монета» 5 копеек, медь, 1775 год Источник: Музей Банка России
Рубль, серебро, 1775 год
Рубль, серебро, 1775 год Источник: Музей Банка России

В царствование Екатерины Великой Зауралье получило свою «особливую» сибирскую монету, а чеканные профили государыни на металлических деньгах до сих пор служат образцом высокого искусства монетных мастеров.