Весна, свобода, дивиденды: почему женщины инвестируют успешнее мужчин

В последние 6 лет доля женщин-инвесторов стабильно растет. По усредненным данным ряда российских брокеров, в 2019 году она составляла 15%, в 2023 году уже 40%, а в 2024 чуть меньше половины — 45%. Некоторые брокеры, опрошенных Market Power, и вовсе заявили о гендерном соотношение клиентов в пользу женщин. Так, по данным брокера Совкомбанк Инвестиции на сегодняшний день доля женщин-клиентов составляет 52%, а доля мужчин — 48%.
А знаете, что еще интереснее? Женщины-инвесторы не только все больше интересуются фондовым рынком, но и инвестируют успешнее мужчин!
Секрет успеха.
Обычно женщины торгуют не так активно, как мужчины: дамы предпочитают консервативные стратегии, вроде «купи и держи» и делают выбор в пользу стабильных инвестиционных инструментов, без лишнего риска.
По данным Центрального университета, только 2% женщин используют маржинальную. Такой подход приносит плоды — как правило, доходность женских портфелей в 1,4 раза выше, чем мужских.
Правда, и общий размер портфелей женщин-инвесторов в разы меньше, зато контролируют свои активы дамы намного тщательнее, проводя проводя в 1,7 раз больше времени в приложении брокера и совершая сделки, тем не менее, в 2,5 раза реже, чем мужчины.
Географические особенности.
В географии тоже есть интересные различия. По данным двух российских брокеров, которые проанализировала редакция MP, большая часть женщин-инвесторов находится в Москве и Санкт-Петербурге. Предсказуемо, неправда ли?
Но вряд ли вы были готовы к следующему факту: в 2024 году самую высокую доходность продемонстрировали жительницы Липецка. Вот вам еще один интересный факт: прекрасные инвесторы из республики Марий Эл совершали сделки в 2 раза чаще, чем женщины из Москвы и Санкт-Петербурга.
Женские инвестиции в лицах.
В каждой сфере есть свои кумиры и идолы. И если вы попросите инвестора назвать громкие имена из инвестиционного сектора, то ответом, скорее всего будут Уоррен Баффет и Рэй Далио. Талантливых женщин, которые оставили запоминающийся след на фондовом рынке, как правило помнят меньше. И сегодня мы исправим эту несправедливость, назвав имена по-настоящему великих деятельниц фондового рынка.
Кэти Вуд (Cathie Wood) — основательница и главная исполнительный директор фонда ARK Invest, одного из самых быстрорастущих и эффективных в мире, по оценке американского Forbes. Фонд специализируется исключительно на революционных технологиях, таких как искусственный интеллект, робототехника, накопление энергии, секвенирование ДНК, блокчейн и автономные поездки.
Абигейл Джонсон (Abigail Johnson) — глава и исполнительный директор Fidelity Investments (FMR), одного из крупнейших финансовых институтов в мире. Fidelity Investments — Одна из четырёх крупнейших компаний по управлению активами в мире. В 2021 году Fidelity Investments занимала 3-е место среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($4,23 трлн).
Мюриэль Зиберт (Muriel Siebert) — первая женщина, которая в 1967 году основала брокерскую фирму, зарегистрированную на NYSE — Muriel Siebert&Co. В 1977 году Мюриэль возглавила банковский надзор штата Нью-Йорк в качестве суперинтенданта. За время ее руководства не закрылся ни один подконтрольный банк, а объем контролируемых ею финансовых средств достиг $500 миллиардов.
Адена Фридман (Adena T. Friedman) — после обучения Адена отправилась на стажировку в NASDAQ и прошла карьерную лестницу сначала до руководителя отдела DATA Products, финансового директора, а в 2016 году получила должность генерального директора биржи. Сегодня Адена Фридман президент и исполнительный директор NASDAQ.
Сэлли Л. Кроушек (Sallie L. Krawcheck) — бывший руководитель дивизиона Global Wealth & Investment Management Банка Америки. В настоящее время является генеральным директором и соучредителем компании Ellevest, цифрового финансового консультанта для женщин, запущенного в 2016 году. Ей присвоено звание «самой влиятельной женщины на Уолл-стрит».