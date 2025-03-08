Весна, свобода, дивиденды: почему женщины инвестируют успешнее мужчин

В последние 6 лет доля женщин-инвесторов стабильно растет. По усредненным данным ряда российских брокеров, в 2019 году она составляла 15%, в 2023 году уже 40%, а в 2024 чуть меньше половины — 45%. Некоторые брокеры, опрошенных Market Power, и вовсе заявили о гендерном соотношение клиентов в пользу женщин. Так, по данным брокера Совкомбанк Инвестиции на сегодняшний день доля женщин-клиентов составляет 52%, а доля мужчин — 48%.