В США назвали способ сохранить доминирование доллара

В первой половине февраля генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова сообщила, что курс биткоина в марте составит $110−115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.