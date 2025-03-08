В России подорожали свежесрезанные цветы

«Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая … составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы — на 19,3%», — поделился Тренин.