Трамп раскрыл, сколько биткоинов имеется в распоряжении США

«Эти средства составят основу нового федерального резерва», — отметил он.
По словам Трампа, американской правительство входит в число крупнейших держателей биткоинов и не намерено их продавать.
«До сих пор это был верный подход», — резюмировал президент США.
Накануне Трамп издал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов, который может включать около 200 тысяч биткоинов. Формирование резерва будет осуществляться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.
В первой половине февраля генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова сообщила, что курс биткоина в марте составит $110−115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.