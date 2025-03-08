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Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 марта 2025 года

Редакция Финансов Mail изучила актуальные предложения на платформе «Финуслуги» по данным на 7 марта 2025 года, чтобы выяснить, где можно разместить вклад на три месяца с максимальной доходностью.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Самые высокие ставки на три месяца предоставляет «Московский кредитный банк» для новых клиентов платформы — 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Для остальных клиентов банка действует ставка 21% годовых.

Банк «Центр-инвест» предлагает открыть вклад с доходностью 22% годовых на сумму от 500 тысяч рублей. Высокую ставку также предлагает банк «Дом.рф» — 21,5% годовых при минимальной сумме вклада от 1,5 миллиона рублей.

«Авто Финанс Банк» предоставляет возможность разместить средства под 21,15% годовых, начиная с суммы 100 тысяч рублей.

В «Энерготрансбанке» ставки составляют 20,9% годовых на вклады от 30 тысяч до 50 миллионов рублей.

Все указанные процентные ставки действуют при условии открытия вкладов через онлайн-платформу «Финуслуги».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».