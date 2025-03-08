Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 8 марта 2025 года

Самые высокие ставки на три месяца предоставляет «Московский кредитный банк» для новых клиентов платформы — 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Для остальных клиентов банка действует ставка 21% годовых.
Банк «Центр-инвест» предлагает открыть вклад с доходностью 22% годовых на сумму от 500 тысяч рублей. Высокую ставку также предлагает банк «Дом.рф» — 21,5% годовых при минимальной сумме вклада от 1,5 миллиона рублей.
«Авто Финанс Банк» предоставляет возможность разместить средства под 21,15% годовых, начиная с суммы 100 тысяч рублей.
В «Энерготрансбанке» ставки составляют 20,9% годовых на вклады от 30 тысяч до 50 миллионов рублей.
Все указанные процентные ставки действуют при условии открытия вкладов через онлайн-платформу «Финуслуги».
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