Технологии, бизнес и женская сила. Елена Глуховская рассказала об управлении технологическим гигантом

В прошлом году Кассир закрыл сделку о покупке 65% в ИнфоТехе. В ноябре вы говорили, что эта сделка позволит кассиру выйти в новые сегменты рынка. Уже есть какие-то результаты?
— Группа компаний Kassir.ru активно расширяет свой продуктовый портфель технических решений. «Инфотех» — большой интегратор и разработчик билетного ПО для крупных сегментов билетного рынка, таких как музеи и спорт. Объединив усилия, «Инфотех» и Kassir.ru смогут предложить комплексное решение для клиентов: техническое обеспечение со стороны «Инфотеха» и маркетинговые и продающие возможности Kassir.ru и всех его партнерских витрин с суммарным охватом более 100 млн человек ежемесячно.
Пока рано говорить о результатах, учитывая, что покупку мы совершили всего несколько месяцев назад. Однако уже сейчас мы ведем переговоры с клиентами от имени группы компаний и видим, что аналогичного нашему комплексного решения просто нет на рынке.
Как развивалась отрасль развлечений в 2024 году? какие вы можете назвать тренды?
В целом, по итогам года мы отмечаем существенный рост интереса пользователей к развлекательному контенту. По некоторым категориям он приблизился или даже превысил допандемийный уровень. Наибольший прирост спроса год к году на нашей платформе мы видим в категориях «фестивали», «музеи» и «концерты». Место ушедших иностранных производителей контента успешно заняли российские.
Мы сами также активно создаем контент — наша промоутерская компания «Артлайф» в 2024 году сделала большее 100 мероприятий: концерты, фестивали, театральные постановки.
Как вы оцениваете финансовые итоги прошлого года у компании?
— Прошедший год был юбилейным для нашей компании. Мы прошли путь длиной в 25 лет. В 2024 году мы значительно усилили свой потенциал и закрыли ряд важных сделок с крупными партнерами. И, в целом, реализуем нашу стратегию по созданию лучшего билетного оператора в России с наибольшим количеством эксклюзивного контента.
Еще в 2023 году «Альфа-Банк» стал стратегическим партнером Kassir.ru, в 2024 мы начали реализовывать большой потенциал этого партнерства: появился сервис «Альфа Афиша» внутри банковского приложения, мы создаем уникальный контент, улучшаем наши технологии, развитие компании идет огромными темпами.
В 2024 году в капитал Kassir.ru вошел ВК. Совместно нами уже была запущена бета-версия сервиса «ВК Билеты». Мы поставляем в новый сервис весь наш билетный вал.
Кроме того, наше программное обеспечение с прошлого года стоит в ряде ведущих театров и площадок страны.
2024 год был рекордным для Kassir.ru как в плане GMV, так и в плане выручки. Мы прибыльная компания с большими амбициями на ближайшие годы. Впереди у нас много планов по развитию и выходу на новые рынки. Обещаем радовать наших клиентов только качественным контентом и отличным сервисом
Какие цели вы ставите перед собой во главе компании на 25-й год?
— Мы продолжим инвестировать в новые технологии, оптимизацию бизнес-процессов и развитие нашей команды. Также в работе интересные новые проекты, но о них мы расскажем позже.
В преддверии 8 марта можете поделиться своим отношением к мнению, что женщинам в России сложнее добиваться карьерного роста. Так ли это?
— Я не считаю, что сложнее — возможно, даже наоборот. В женщинах от природы заложен мультипотенциал: они умеют успешно совмещать работу и семейную жизнь, уделять время любимому хобби и при этом оставаться счастливыми. Я знаю много успешных в карьере и семье женщин, которые достойно справляются со многими вызовами.
Вот пример из моей жизни. В 2023 году после 14 лет работы в западных компаниях (в том числе после управления российским подразделением Eventim) я возглавила Kassir.ru. На тот момент компания испытывала большое давление со стороны конкурирующих экосистем. Для того, чтобы удержать лидерство, необходимо было проводить трансформацию компании.
Всего за год мы проделали огромную работу по цифровой трансформации бизнеса, усилили команду топ-менеджмента, заключили стратегические партнерства с «Альфа-Банком» и ВК. Рост Kassir.ru превысил среднерыночные показатели в два раза. Я убеждена, что залог прогресса — это изменения, которые постоянно нужно драйвить, а также смелость, настойчивость и оптимизм!
Возможности есть всегда. Но они открываются тем, кто не боится демонстрировать свои сильные стороны и работать над своими компетенциями. Особенно в преддверии Международного женского дня я хочу подчеркнуть, что важна вера в себя — это то, что поможет преодолеть любые трудности.
Как в вашей компании относятся к Work-life balance? Какие фишки есть в компании, которые были бы нацелены с одной стороны на реализацию творческого и карьерного потенциала женщин, а с другой — на семейные ценности и материнств
— В нашей компании мы активно создаем равные условия для всех сотрудников, вне зависимости от пола. Мы стремимся к тому, чтобы продвижение основывалось исключительно на профессионализме и опыте. Что касается work-life balance, благодаря нашей индустрии и множеству мероприятий, которые мы проводим, у сотрудников появляется уникальная возможность посещать замечательные события вместе с семьёй и детьми. Это не просто работа — это мечта!