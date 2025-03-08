Технологии, бизнес и женская сила. Елена Глуховская рассказала об управлении технологическим гигантом

На пути к карьерным высотам женщинам зачастую необходимо не только совмещать баланс личного и общественного, но и доказывать каждый день, что пеленки и котлеты не могут мешать занимать высокие и креативные должности. О том, как соблюдать баланс и как женские слабости превращать в преимущества, в преддверии Международного женского дня Финансы Mail решили спросить у генерального директора группы компаний KASSIR.RU Елены Глуховской на полях «Форума в большом городе» от VK.