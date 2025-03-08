США введут ответные пошлины на несколько товаров Канады в ближайшее время

«Этого больше происходить не будет. Они столкнутся с точно такой же пошлиной [на поставки своей продукции в США]. Если не откажутся от своей [пошлины]. Вот что означает взаимность. И мы можем поступить таким образом уже сегодня или подождем понедельника-вторника. Но мы будем делать то же самое: взимать такую же ставку», — подчеркнул Трамп.