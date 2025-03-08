Reuters: США изучают смягчение санкций против российской энергетики

3 марта Reuters писало, что Вашингтон изучает смягчение санкций в отношении Москвы, но не уточняло, в какой сфере. По информации агентства, список ограничений, которые могут быть отменены, будет обсуждаться с представителями России на ближайших переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, призвал доверять только официальным заявлениям. 7 марта Российский союз промышленников и предпринимателей и Торговая палата США провели переговоры по вопросу смягчения экономических ограничений.