Перечислены фильмы, которые помогут подружиться с деньгами

«Семейный бюджет» 12+
Многие россияне для покупки жилья берут ипотеку, как и семья Фроловых из Краснодара. Супруги с двумя детьми решили взять жилье в кредит. Но из-за «подводных камней» в договоре сумма долга увеличилась, а платить его оказалось нечем.
Героям, чтобы расплатиться по долгам и сохранить квартиру, пришлось разбираться, как заработать больше денег, где можно сэкономить и вообще, как грамотно построить семейный бюджет.
«Шопоголик» 16+
Героиня комедийной мелодрамы, Ребекка, с детства увлечена модой, даже хотела писать о ней в популярных изданиях. Но, волей случая, девушка стала автором в экономическом журнале. Ее статьи о кредитах и финансах пользовались огромной популярностью.
Но у Ребекки была одна проблема. Она — шопоголик. Девушка тратила огромные деньги на ненужные вещи, расплачиваясь кредитками и скрываясь от коллекторов. На протяжении фильма девушка пыталась найти способ выбраться из долгов и научиться грамотно тратить деньги.
«В погоне за счастьем» 12+
Главный герой, Крис Гарднер, — отец-одиночка. Он работает продавцом, с трудом сводит концы с концами.
Оставшись без жилья, он решает устроиться стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Единственная проблема — за стажировку не заплатят, а работу получит лишь один из 20 конкурентов.
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