Россиян предупредили, когда могут выселить из квартиры за долги по ЖКУ

Изъять квартиру за долги по ЖКУ в судебном порядке могут лишь в том случае, когда иные способы взыскания недоступны. Как показывает судебная практика, основанием для изъятия служит не только наличие такой задолженности. Взыскиваемая сумма может также включать в себя долг за ипотеку и по иным основаниям. При этом долг должен являться очень существенным — сопоставимым или превышающим стоимость квартиры.