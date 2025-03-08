Россиян предупредили, когда могут выселить из квартиры за долги по ЖКУ

Основные виды санкций
На практике чаще всего встречаются три меры, которые применяют к должникам по оплате за ЖКУ.
Начисление пеней. Санкции за несвоевременную оплату оказанных ЖКУ обычно начинаются с пеней. При этом, согласно вступившим в силу изменениям, в течение текущего года размер пеней определяется с учетом ключевой ставки ЦБ РФ, которая действовала до 27 февраля 2022 года (Федеральный закон от 03.02.2025 № 6-ФЗ). То есть был продлен режим, при котором используется ключевая ставка в размере 9,5% вместо нынешних 21%.
Напомним, что в 2016 году значение ставки рефинансирования ЦБ приравняли к значению ключевой ставки. Размер пеней, начисляемых на сумму задолженности, зависит от размера ставки рефинансирования (ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, далее — ЖК РФ). Пени начисляют с 31 дня просрочки. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. С 91 дня, который следует за днем наступления установленного срока оплаты, размер пеней составляет 1/130 ставки рефинансирования.
Приостановка или ограничение предоставления коммунальных услуг. При таком варианте должнику могут отключить подачу электроэнергии, газа или горячей воды. Реализация этой меры возможна, если есть задолженность по оплате одной услуги за два месяца.
Отметим, что ограничение или приостановку начинают применять через 20 дней после письменного уведомления должника. При этом приостановить подачу отопления или холодной воды, а также перекрыть канализацию коммунальщики не вправе ввиду того, что это создает угрозу здоровью и жизни человека.
Обращение в суд. Уклонение от оплаты оказанных ЖКУ может стать для управляющей или ресурсоснабжающей организации причиной для обращения в суд. Судебное решение в данном случае выносят в течение десяти дней с момента поступления заявления в рамках гражданского либо арбитражного процесса (ч. 1 ст. 126 Гражданского процессуального кодекса РФ, ч. 2 ст. 229.5 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
В случае принятия решения судом в пользу истца дело передадут судебным приставам. Они могут наложить арест на счета должника, запретить регистрационные действия с принадлежащими ему транспортными средствами и недвижимостью, запретить выезд за границу, а также возбудить уголовное дело за неисполнение решения суда или за злостное уклонение от погашения задолженности. Кроме того, в случае судебного производства возможно наложение ареста на недвижимость и ее принудительная реализация на торгах (ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).
Отметим, что при наличии задолженности за три года гражданина также могут лишить мер социальной поддержки (ч. 5 ст. 159, ч. 3 ст. 160 ЖК РФ).
Когда могут изъять квартиру
Взыскание в рамках исполнительного производства по долгам за ЖКУ в первую очередь обращается на денежные средства, например, путем удержания задолженности из дохода или взыскания за счет средств, полученных от продажи другого имущества должника.
При отсутствии денежных средств и наличии долга в размере не менее трех тысяч рублей судебные приставы стремятся наложить арест на имущество должника.
Изъять квартиру за долги по ЖКУ в судебном порядке могут лишь в том случае, когда иные способы взыскания недоступны. Как показывает судебная практика, основанием для изъятия служит не только наличие такой задолженности. Взыскиваемая сумма может также включать в себя долг за ипотеку и по иным основаниям. При этом долг должен являться очень существенным — сопоставимым или превышающим стоимость квартиры.
Процедура изъятия включает в себя следующие этапы:
- суд выносит решение о взыскании долга путем продажи квартиры с торгов;
- на квартиру накладывают арест;
- проводят оценку квартиры;
- квартиру выставляют на торги;
- после продажи вырученные средства идут на погашение долга, а оставшуюся сумму возвращают владельцу.
Данная схема не применима к единственному и приватизированному жилью, кроме квартир, заложенных в рамках ипотечного договора.
Отметим, что задолженность по оплате ЖКУ в течение более шести месяцев также может стать основанием для выселения из жилья по договору соцнайма. Гражданина могут переселить в жилье меньшей площади по нормативам общежития (ст. 90 ЖК РФ).
Взыскание долгов за ЖКУ хотят ускорить и упростить
Минстрой России выдвинул инициативу по проведению эксперимента, предусматривающего взыскание долгов за ЖКУ в режиме онлайн. Соответствующий проект постановления Правительства РФ содержит нормы и правила его проведения.
Эксперимент намечен на период с 1 февраля по 1 октября 2025 года. Об этом ранее сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ведомство должно составить и опубликовать перечень регионов, в которых будет проводиться данный эксперимент. Он будет основан на взаимодействии таких информационных систем, как ГИС ЖКХ, Госуслуги, ГАС «Правосудие» и ФГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
Данные системы будут взаимодействовать в рамках:
- подготовки и направления электронных заявлений с использованием информации, в том числе о должниках;
- досудебного уведомления должника о взыскании и отправке ему копии судебного приказа через Госуслуги и ГИС ЖКХ.
Нововведения призваны снизить нагрузку на судебную систему, ускорить процесс взыскания долгов в сфере ЖКХ, а также помочь управляющим и ресурсоснабжающим организациям в ситуации, когда требуется направить должнику копию заявления на получение приказа, а данных этого физлица у них нет.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.